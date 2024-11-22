صالح طباخ أول سوري ينال لقب فارس "بارتي جلفيه"
نال رائد الأعمال "صالح طباخ"، مؤسس مجموعة "أندلسية"، لقب فارس "بارتي جلفيه" (Parte Gulfeh)، تقديراً لإسهاماته المتميزة في خدمة المجتمع والحفاظ على التراث الثقافي، ليصبح بذلك أول سوري يحصل على هذا اللقب.
وقد تم منحه اللقب من قبل ممثلي شركة "بارتي جلفيه" القادمين من فلورنسا الإيطالية خصيصاً لحضور حفل تكريم أقيم في دبي بتاريخ 19 نوفمبر 2024.
ويُمنح هذا اللقب من قبل مجلس "بارتي جلفيه"، وهي منظمة تهدف إلى دعم تقاليد الفروسية العريقة مع تكريم الإنجازات المعاصرة في المجالات الاجتماعية والثقافية.
وقال صالح طباخ: "أقف أمامكم اليوم متواضعاً ممتناً، مُتشرفاً بهذا التكريم الذي نلته بلقب فارس من فرسان "بارتي جلفيه". إن هذا اللقب النبيل ليس تقديراً لما قدّمته في الماضي فحسب، بل هو أيضاً دعوة لي للمضي قدماً مُتمسكاً بفضائل الشجاعة والحكمة. إنه يُلهب في داخلي عزيمة مُتقدة لخدمة مجتمعنا بنزاهة لا تلين، وللمساهمة في نسج خيوط التقدم والرحمة، ولجمع القلوب لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للجميع. كما أنني ألتزم بأن أكون سفيراً للقضية التي يمثلها هذا اللقب، فهو منارة أمل ونبراس هداية. دعونا معاً ننير دروب الفهم والدعم، ونساعد البشرية على تحقيق إمكاناتها اللامحدودة."
يجسد تتويج صالح طباخ كأول فارس سوري من فرسان "بارتي جلفيه" تنوع إسهامات السوريين حول العالم، ويسلط الضوء على التأثير الثقافي والمجتمعي المتزايد الذي يحققونه. ولا يمثل هذا التكريم بالنسبة لصالح طباخ مجرد تقدير لإنجازاته الشخصية فقط، بل هو احتفاء بالتراث الغني والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الشعب السوري على الصعيد الدولي.