وقال صالح طباخ: "أقف أمامكم اليوم متواضعاً ممتناً، مُتشرفاً بهذا التكريم الذي نلته بلقب فارس من فرسان "بارتي جلفيه". إن هذا اللقب النبيل ليس تقديراً لما قدّمته في الماضي فحسب، بل هو أيضاً دعوة لي للمضي قدماً مُتمسكاً بفضائل الشجاعة والحكمة. إنه يُلهب في داخلي عزيمة مُتقدة لخدمة مجتمعنا بنزاهة لا تلين، وللمساهمة في نسج خيوط التقدم والرحمة، ولجمع القلوب لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للجميع. كما أنني ألتزم بأن أكون سفيراً للقضية التي يمثلها هذا اللقب، فهو منارة أمل ونبراس هداية. دعونا معاً ننير دروب الفهم والدعم، ونساعد البشرية على تحقيق إمكاناتها اللامحدودة."