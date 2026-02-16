"شوط الفوز".. سيرة رجل غرس حب الكريكيت في الإمارات

أُطلقت السيرة الذاتية "Winning Run" (شوط الفوز) لرجل الأعمال ومروج الكريكيت الإماراتي الأسطوري عبد الرحمن بوخاطر، خلال حفل ضخم أقيم في مزرعته بمنطقة العوير في دبي، يوم السبت.

ومن المفارقات الجميلة أن يتزامن يوم 14 فبراير (عيد الحب) مع تقديم قصة عشق بوخاطر للكريكيت في شكل كتاب.

ويحتفي الكتاب، الذي شاركت في تأليفه ابنته الدكتورة صفا بوخاطر، برحلته كأحد كبار رجال الأعمال الإماراتيين الذين أسسوا مجموعة شركات "بوخاطر". لكن ما يميز بوخاطر حقاً هو دوره الرؤيوي في جلب رياضة الكريكيت إلى منطقة كانت مهووسة بكرة القدم.

بدأت علاقة بوخاطر الغرامية مع الكريكيت خلال فترة دراسته في مدرسة "BVS Parsi" الثانوية في كراتشي. ولدى عودته، أحدث ثورة كريكيت في قلب الصحراء، حيث لعب دوراً قيادياً في تأسيس ثقافة كريكيت الأندية قبل أن يشيد "استاد الشارقة للكريكيت".