"شنايدر"يحقق فوزاً مذهلاً في سلسلة الهند الدولية للجولف
توج "أولي شنايدرجانز" بعودة مذهلة بعد فوزه ببطولة سلسلة الهند الدولية، المنظمة من طرف "دي إل إف" في نادي "دي إل إف" للجولف والريف في نيودلهي.
وسجل الأمريكي، الذي سدد ضربة "بيردي" مذهلة في الحفرة 13، 69 ضربة بثلاث ضربات تحت المعدل ليحقق في النهاية 10 ضربات تحت المعدل في 4 جولات.
وقد منحه هذا فوزاً مفاجئاً بفارق أربع ضربات على بطل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة "برايسون ديشامبو"، أقرب منافس له، في الحدث الافتتاحي لهذا العام في السلسلة الدولية، والتي جذبت الحشود إلى "جوروجرام".
ونجح الفائز ببطولتين في تحقيق 65 ضربة بسبع ضربات تحت المعدل، لكن ذلك لم يكن كافياً لإلغاء الفارق الذي بلغ 8 ضربات الذي كان "شنايدرجانز" قد بنى عليه قبل الجولة الأخيرة. وأنهى "ديشامبو" الأسبوع برصيد 6 ضربات تحت المعدل.
احتل "إبراهيم أنسر" من "فايربول جي سي" المركز الثالث المشترك بضربتين تحت المعدل بعد جولة نهائية متساوية، إلى جانب بطل التصنيف الدولي الحالي "خواكين نيمان"، مع أربعة لاعبين فقط أنهوا الجولة تحت المعدل على الملعب الصعب من تصميم "جاري بلاير".
الإخوة
وقال "شنايدرجانز" البالغ من العمر 31 عاماً، والذي يحظى بدعم قوي من شقيقه الأوسط "بن" كمساعده هذا الأسبوع: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي. ملعب الجولف هذا صعب للغاية، وفي الماضي، كنت لأواجه صعوبة كبيرة هنا. لذا، بعد كل ما مررت به، أصبح مستواي أفضل كثيراً ممّا كان عليه في أي وقت مضى. وكان هذا دليلاً على ذلك هذا الأسبوع".
كان لابد من استكمال الجولة الثالثة في الصباح، وقد حقق "شنايدرجانز" بداية رائعة حيث تقدم بثلاث ضربات عند سبع ضربات تحت المعدل. وكان أمام المتسابقين تسع حفر لإنهائها بعد انطلاقة قوية يوم السبت بعد الظهر، وسدّد الأمريكي ضربات "بيردي" في أول ثلاث حفر له - 10 و11 و12 - في طريقه إلى تسجيل 69 ضربة.
وبدأ الياباني "هيجا" (72) الجولة النهائية في المركز الثاني بأربع ضربات تحت المعدل لكنه سقط في النهاية إلى المركز الخامس المشترك متساوياً مع المعدّل بعد جولة نهائية بأربع ضربات فوق المعدل برصيد 76.
تأخيرات الضباب
كان التراكم نتيجة للتأخير الطويل كل يوم بسبب الضباب الكثيف كل صباح. لإكمال 72 حفرة، تحوّل المنظمون إلى البدء بـ "شوتغون" للجولتين الثالثة والرابعة، مع بقاء اللاعبين في نفس المجموعات.
وبدؤوا الجولة الرابعة مباشرة بعد الانتهاء من الجولة الثالثة، ولم يهدأ "شنايدرجانز" في سعيه لتحقيق فوز يعزز الروح المعنوية، حيث كان الأسترالي "جريج نورمان" يمشي في المسار ويراقب باهتمام.
كان متقدماً بخمس ضربات على "هيجا" و"ديشامبو". ثم أصبح هذا الفارق ست ضربات عندما سدّد 3 ضربات في الحفرة الثالثة عشرة بمعدّل 4 ضربات من وضعية صعبة على يمين المنطقة الخضراء، حيث بدا أن احتمالية حدوث خطأ أكبر.
ورغم حصوله على ضربة فوق المعدل في الحفرة 17، نجح الأمريكي في تدارك نفسه في الحفرة 18 ليضمن الفوز، بعدما فوّت فرصة تسجيل "بيردي" من حافة المنطقة الخضراء.
كان فوز "شنايدرجانز" رائعاً، فقد خضع لجراحة استبدال مفصلي الورك في عام 2022 وغاب عن اللعب لأكثر من عام.
مشاكل الإصابة
كانت هذه محاولته الأخيرة لإصلاح سلسلة من مشكلات الإصابة التي أطاحت بمسيرة اللاعب الذي احتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في عام 2014 لمدّة 41 أسبوعاً متتالياً. كما فاز أيضاً بجولة "كورن فيري" في عام 2016، بعد عام من احترافه.
ويشارك "شنايدرجانز" هذا الأسبوع بحكم حصوله على المركز الرابع في بطولة "ليف جولف بروموشينز" في العام الماضي، حيث حصل أفضل 10 لاعبين على حقوق اللعب في السلسلة الدولية.
لقد فاته الفوز بالحدث في السعودية، والذي كان سيضمن له المرور إلى دوري "ليف جولف"، ولكن بعد انتصاره اليوم، حقق بداية مثالية لسباق تصنيف السلسلة الدولية، حيث حصل البطل أيضاً على مكان في القائمة.
وفي حديثه عن رحلته الطويلة نحو تحقيق النصر، قال: "لقد كانت عملية طويلة، وتطلبت الكثير من الصبر. لقد بذلت الكثير من الجهد لتغيير جسدي وأسلوبي في الضرب، وكان عليّ أن أتعلم الكثير خلال هذه العملية."
وأضاف: "لقد واجهت تحديات استغرقت سنوات للتغلب عليها والوصول إلى هذه المرحلة. كان هذا العام مُشرقاً؛ فقد حافظت على استمراريّة التقدّم طوال عام كامل، ونجحت في تنسيق جميع الجوانب، كما كنت أتوقع أن يُكلَّل الجهد بالنتيجة التي أنا عليها اليوم."
ملاحقة ديشامبو
لقد فعل "ديشامبو" كل ما بوسعه للحاق بابن بلده.
"نعم، لقد سجلت نتائجاً جيدة حقاً وسدّدت العديد من الضربات الرائعة. لقد بدأت بشكل جيد في الحفرة 18... أنا سعيد بأدائي ولعبي، ولكنني لست سعيداً بالطريقة التي ضربت بها الكرة. لقد كنت أضربها بشكل جيد للغاية. لقد لعبت "برايك 50" (برنامج "برايسون" على "يوتيوب") وكنت أضربها بشكل جيد للغاية. لا أعرف ما حدث، لذلك يتعين عليّ معرفة ذلك قبل بطولة "ليف جولف الرياض" الأسبوع المقبل."
واحتل "سيباستيان مونوز" من كولومبيا، والإسباني "يوجينيو تشاكارا"، و"هيجا" من اليابان المركز الخامس المشترك، متقدمين على الأسترالي "كيفن يوان" و"تشيس كوبكا" في المركز الثامن المشترك.
واحتلت مجموعة من ستة لاعبين، من بينهم البطل المحلي "أنيربان لاهيري" (زميل "ديشامبو" في فريق "كراشيرز جي سي" ببطولة "ليف جولف")، المركز العاشر المشترك. في حين حلَّ الفرنسي "جوليان سيل" (الفائز ببطولة "سمارت إنفينيتي" المفتوحة في الفلبين الأسبوع الماضي) في المركز السادس عشر المشترك ضمن المجموعة، مشاركاً المبتدئ في الجولة الآسيوية "ستيفانو مازولي"، خلال الافتتاحية لموسم الجولة الآسيوية.
وجاء اللاعب الهندي "جاجانجيت بهولار"، بطل الجولة الآسيوية 11 مرة، في المركز 24 المشترك برصيد سبع ضربات فوق المعدل، متقدماً بفارق ضربتين عن "كارانديب كوتشار" (+9)، مع "يوراج ساندو" برصيد 11 ضربة فوق المعدل.
اختتم نجم الهواة "كارتيك سينغ" (أصغر لاعب هندي يتأهل للجولة الآسيوية بعمر 15 عاماً) مشاركته بتسجيل 75 ضربة، ليحتل المركز الـ53 مشتركاً، متخلفاً عن زميليه "شوبانكار شارما" و"إس إس بي تشاوراسيا". وكان "شيف كابور"، و"أجيتيش ساندو"، و"راهيل جانجي" من بين اللاعبين الهنود الآخرين الذين أنهوا عطلة نهاية الأسبوع بعد التأهل.
أما الحدث القادم في الجولة الآسيوية هو بطولة نيوزيلندا المفتوحة المقدمة من "سكاي سبورت" (من 27 فبراير إلى 2 مارس)، تليها سلسلة ماكاو الدولية من طرف "وين" (من 20 إلى 23 مارس) - الحدث الثاني المميز من 10 أحداث والذي يفتح طريقاً إلى دوري "ليف جولف".