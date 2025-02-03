"شنايدر"يحقق فوزاً مذهلاً في سلسلة الهند الدولية للجولف

وقال "شنايدرجانز" البالغ من العمر 31 عاماً، والذي يحظى بدعم قوي من شقيقه الأوسط "بن" كمساعده هذا الأسبوع: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي. ملعب الجولف هذا صعب للغاية، وفي الماضي، كنت لأواجه صعوبة كبيرة هنا. لذا، بعد كل ما مررت به، أصبح مستواي أفضل كثيراً ممّا كان عليه في أي وقت مضى. وكان هذا دليلاً على ذلك هذا الأسبوع".