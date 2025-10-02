شقيقا أيابان يتعلمـان من خسارتهما في «العيـن ماسترز»

تبادل الشقيقان ديف أيابان وديرن أيابان الضربات نقطة بنقطة، وحافظا على الإيقاع، وكانت لهما خطة واضحة لكسر هجوم الثنائي الماليزي "لو هانغ يي" و"نغ إنغ تشيونغ". لكن في النهاية، لم يكن ذلك كافيًا، إذ فاز الزوج الماليزي المصنف ثالثًا عالميًا بمباراة مثيرة ضمن دور الـ32 لمنافسات الزوجي للرجال بواقع 21-14، 18-21، 21-17 خلال 47 دقيقة، ليختتم أحداث اليوم الثاني في بطولة "العيـن ماسترز 2025".
واعترف الشقيقان أيابان، المصنفان كأعلى ثنائي في فريق الزوجي للرجال بالإمارات (المركز 87 عالميًا)، بأنهما ارتكبا بعض الأخطاء في النهاية بعدما تسرّعا لإغلاق الشوط الثالث، لكنهما أشارا إلى أن هناك دومًا فرصًا للتعلّم عند مواجهة لاعبين من فئة الكبار.
قال ديف، المصنف الأول عالميًا سابقًا في فئة الناشئين، والذي صعد مع شقيقه ديرن هذا العام فقط لفئة الكبار:
"في الشوط الثالث، غيّر الخصوم خطتهم وبدأوا يلعبون بوتيرة أسرع. عندما ظننا أننا قادرون على إنهاء المباراة وتسرّعنا لذلك، ارتكبنا أخطاء. لكن هناك دائمًا ما يمكن تعلّمه من مباريات كهذه".
حتى الخصم الماليزي "لو" أثنى على أداء لاعبي الإمارات قائلاً:
"لقد لعبوا بشكل جيد. خطتنا لم تنجح في الشوط الثاني، حيث وضعونا تحت الضغط".
وعلى الرغم من قصر الفترة منذ انتقالهما لفئة الكبار، فقد تمكّن الشقيقان من اعتلاء منصة التتويج أربع مرات في عامهما الأول. ومع ذلك، يؤكدان أن الطريق ما زال طويلاً وصعبًا.
قال ديرن: "مستوى المنافسة مرتفع للغاية، وما زلنا نتأقلم معه"، مضيفًا أنه يتطلع إلى مباراة دور الـ16 في فئة الزوجي المختلط بجانب طابيا خان ضد الثنائي الألماني المصنف خامسًا "مارفن سيديل" و"ثوك فونغ نغوين" يوم الخميس.
كما ستشارك تابيا أيضًا في منافسات الزوجي للسيدات مع "جاناني أنانثاكومار" بمواجهة الثنائي التركي المصنف رابعًا "بينجيسو إيرسيتين" و"نازليجان إنجي".
وسيشارك خمس ثنائيات أخرى إماراتية في منافسات دور الـ16، ما يُبقي آمال الجماهير حيّة في بطولة السوبر 100.
مثل كثير من لاعبي الريشة الطائرة، شكّل الانتقال إلى فئة الكبار خطوة كبيرة لأشقاء أيابان. فالتأقلم مع سرعة اللعب، قوة الخصوم، ومتطلبات التدريب الأعلى، اختبر مهاراتهم وقدرتهم على التحمل في سعيهم للتأهل إلى بطولة العالم العام المقبل.
وأضاف ديرن: "منذ انتقالنا إلى الكبار، تغيّرت طرق التدريب بشكل كامل. يتحسن الأمر تدريجيًا رغم صعوبة التأقلم مع معايير الكبار. ومع ذلك، فإن التدريب مع لاعبين ومدربين أفضل ساعدنا كثيرًا على التطور. نحن نتخذ خطوات تدريجية في المستوى الجديد".
كلا الشقيقين جزء من برنامج النخبة الإماراتي تحت إشراف المدرب الدنماركي "مايكل نوربايك"، الذي تم تعيينه مديرًا للأداء العالي في فبراير 2025، بهدف إعداد المنتخب لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وأولمبياد الشباب في داكار 2026.
أزواج الزوجي الإماراتي الذين وصلوا إلى دور الـ16:
الزوجي المختلط: ديرين أيابان وتابيا خان
زوجي السيدات: نيفيدا سرينيفاسان وأنجو توماس؛ براكريتي بهارات وميشا عمر خان؛ سريوكتا سريجيث بارول وألينا كاتون؛ تابيا خان وجاناني أنانثاكومار
زوجي الرجال: محمد مؤنس ومحمد منور؛ PS رافيكريشنا وسومي رمضاني