شقيقا أيابان يتعلمـان من خسارتهما في «العيـن ماسترز»

قال ديف، المصنف الأول عالميًا سابقًا في فئة الناشئين، والذي صعد مع شقيقه ديرن هذا العام فقط لفئة الكبار:

"في الشوط الثالث، غيّر الخصوم خطتهم وبدأوا يلعبون بوتيرة أسرع. عندما ظننا أننا قادرون على إنهاء المباراة وتسرّعنا لذلك، ارتكبنا أخطاء. لكن هناك دائمًا ما يمكن تعلّمه من مباريات كهذه".