شريك جديد لـ"دبي لكرة السلة" قبل انطلاقته في اليوروليغ

واستمرت الإثارة مع تنافس المتفرجين وجهاً لوجه في مسابقة "سلة الـ30 ثانية" السريعة، حيث تنافسوا على جوائز محدودة الإصدار تُمنح لأفضل الهدافين.



خاض فريق دبي لكرة السلة موسمه الافتتاحي في دوري ABA، وأنهى الموسم في نصف النهائي ضد حامل اللقب. وفي وقت سابق من هذا العام، حقق النادي إنجازًا تاريخيًا بكونه أول نادٍ في المنطقة ينافس في اليوروليغ. وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال اتفاقية بطاقة جامحة لمدة خمس سنوات تبدأ من موسم 2025/2026، والتي ستنطلق مع أول مشاركة لفريق دبي لكرة السلة في اليوروليغ في 30 سبتمبر ضد بارتيزان في صالة كوكاكولا أرينا.