شريك جديد لـ"دبي لكرة السلة" قبل انطلاقته في اليوروليغ

أبرمت Equiti، وهي علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها دبي، شراكة مع أول فريق رياضي محلي في دبي، فريق كرة السلة دبي، حيث تعمل المجموعة كشريك مؤسس وشريك الثروة الرقمية الرسمي للفريق للمواسم الثلاثة المقبلة.
وكجزء من الشراكة، ستظهر علامة Equiti بشكل بارز على القمصان الرسمية وعلى جوانب الملعب في Coca-Cola Arena، موطن فريق دبي لكرة السلة، في جميع المباريات التي تقام على أرض الفريق، مع التفاعل مع المشجعين عبر المنصات الرقمية للفريق.
منذ ظهوره لأول مرة في عام 2024، نجح نادي دبي لكرة السلة في إعادة صياغة قواعد اللعبة - حيث اقتحم بطولة دوري ABA وأصبح أول نادٍ من المنطقة يتنافس في الدوري الأوروبي.
وللاحتفال بإطلاق هذا التعاون، تم الكشف يوم الأربعاء في فندق ريتز كارلتون على شاطئ جميرا عن منصة مؤقتة على نصف ملعب بتصميم مستقبلي، حيث اجتذبت لاعبي الفريق النجمين ديفيس بيرتانز ونيت ماسون مع حشود فضولية حريصة على استيعاب الإثارة قبل حفل التوقيع.
استمتع المشجعون غير المتوقعين وكبار الشخصيات المدعوين بعرض للمواهب في نصف الملعب الجذاب، المستوحى من الهوية البصرية الجريئة لـ Equiti والتقاط روح "الهدف أعلى"، حيث دخل المهاجم القوي ديفيس بيرتانز والحارس نيت ماسون إلى الملعب، وتبادلا الضربات وعرضا مهاراتهما المميزة في أداء حيوي.
واستمرت الإثارة مع تنافس المتفرجين وجهاً لوجه في مسابقة "سلة الـ30 ثانية" السريعة، حيث تنافسوا على جوائز محدودة الإصدار تُمنح لأفضل الهدافين.
خاض فريق دبي لكرة السلة موسمه الافتتاحي في دوري ABA، وأنهى الموسم في نصف النهائي ضد حامل اللقب. وفي وقت سابق من هذا العام، حقق النادي إنجازًا تاريخيًا بكونه أول نادٍ في المنطقة ينافس في اليوروليغ. وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال اتفاقية بطاقة جامحة لمدة خمس سنوات تبدأ من موسم 2025/2026، والتي ستنطلق مع أول مشاركة لفريق دبي لكرة السلة في اليوروليغ في 30 سبتمبر ضد بارتيزان في صالة كوكاكولا أرينا.
قال نيك أوكلي، الرئيس التنفيذي المشارك لدبي لكرة السلة: "شراكتنا مع Equiti توسّع آفاق ما ظننا أننا قادرون على تقديمه لجمهورنا. بالتعاون مع علامة تجارية محلية ناجحة كهذه، نجلب العالم إلى دبي. بالتعاون مع Equiti، نهدف إلى خلق لحظات تعكس حيوية دبي، وننقل كرة السلة إلى المدينة، ونُظهر لجمهورنا أنهم في صميم كل ما نقوم به".