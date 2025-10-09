"شرفو" يتألق في فوز الإمارات على قطر بتصفيات كأس العالم T20 لعام 2026

سجّل عليشان شرفو نصف قرن رائع من الركض، ليمنح الإمارات بداية قوية بانتصار ساحق بسبعة ويكيت على قطر في تصفيات آسيا وشرق المحيط الهادئ لكأس العالم للرجال T20 التي أقيمت في العمارات بسلطنة عمان، يوم الأربعاء.

في المباراة الأولى للمجموعة الأولى، قيدت الإمارات الفريق القطري عند 118 مقابل 8 ويكيت، بفضل أداء مذهل في الرمي من محمد روهيد ( أشواط، ويكيت، ركضة، ويكيت) وزاهد علي ( أشواط، ويكيت، ركضة، ويكيت).

ورداً على ذلك، وصلت الإمارات إلى هدفها قبل تسع كرات وبسبعة ويكيت متبقية، حيث أحرز شرفو 51 ركضة دون خسارة من كرة (تضمنت أربعيات و ستة).

ومع ذلك، قدمت قطر قتالاً قوياً وتمكنت من تقليص عدد ركضات الإمارات إلى مقابل ويكيت في الشوط العاشر.

لكن شرفو، اللاعب البالغ من العمر عاماً، ارتقى إلى مستوى التحدي وقاد الإمارات إلى الفوز بشراكة غير منقطعة بـ 66 ركضة مع زميله حرشيت كاوشيك (الذي سجل ركضة دون خسارة من كرة، تضمنت ستات).

نظام البطولة والتأهل

تتنافس تسعة فرق في تصفيات آسيا وشرق المحيط الهادئ لكأس العالم للرجال T20 المقامة في عمان.

المجموعة الأولى: الإمارات، وقطر، وماليزيا.

المجموعة الثانية: نيبال، والكويت، واليابان.

المجموعة الثالثة: عمان، وساموا، وبابوا غينيا الجديدة.

سيتأهل الفريقان الأولان من كل مجموعة إلى الدور السوبر سيكس (Super Six).

الفرق الثلاثة الأولى في دور السوبر سيكس ستتأهل مباشرة إلى كأس العالم T20 لعام 2026، التي ستقام في الهند وسريلانكا.

ستلعب الإمارات مباراتها التالية في المجموعة الأولى ضد ماليزيا يوم الجمعة.