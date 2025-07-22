شراكة استراتيجية بين"دبي لسباق الخيل" و"فرانس جالوب"

وأضاف إروان شاربي، رئيس عمليات السباقات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل: "سباقات الخيول الأصيلة سباقات دولية بطبيعتها، وهذه الشراكة مع فرانس غالوب تُعزز العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. نتشارك قيمًا مشتركة تتمحور حول رعاية الخيول، والنزاهة الرياضية، والترفيه العالمي. لقد شهدنا العديد من النجاحات الفرنسية في دبي خلال السنوات الأخيرة، ونستمتع أيضًا بمشاهدة عدائينا يتنافسون على الأراضي الفرنسية خلال الصيف."