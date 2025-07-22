شراكة استراتيجية بين"دبي لسباق الخيل" و"فرانس جالوب"

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن شراكة استراتيجية مع فرانس غالوب، الهيئة الإدارية المسؤولة عن جميع سباقات الخيول الأصيلة والمسطحة في فرنسا. ويمثل هذا التعاون خطوةً مهمةً في تعزيز التعاون الدولي وتعزيز التميز في مجتمع سباقات الخيل العالمي.
وبموجب الاتفاق، سيسافر نادي دبي لسباق الخيل إلى دوفيل في التاسع من أغسطس/آب المقبل لإطلاق اسمه على سباق Prix de Reux من الفئة الثالثة، وهو سباق مرموق يمتد على مسافة 2500 متر.
وفي المقابل، سيزور ممثلو فرانس جالوب مضمار ميدان لسباق الخيل لحضور سباق دوباوي ستيكس من الفئة الثالثة في الثاني من يناير 2026.
يعد سباق دبياوي ستيكس بمثابة سباق تحضيري رئيسي لسباق دبي جولدن شاهين من الفئة الأولى، أحد أبرز أحداث بطاقة كأس دبي العالمي.
يشرفنا أن نتعاون مع فرانس غالوب في هذا المشروع الجديد والمثير. زيارتنا المقبلة إلى دوفيل وتواجدهم في ميدان خلال كرنفال دبي لسباقات الخيل تعكس التزامنا المشترك بتطوير سباقات الخيل الدولية. قيادتنا الرشيدة تشجعنا على التطلع إلى المستقبل والمشاركة عالميًا، وهذه الشراكة انعكاسٌ فخرٌ لهذه الرؤية،" صرّح علي العلي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الخيل.
وأضاف إروان شاربي، رئيس عمليات السباقات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل: "سباقات الخيول الأصيلة سباقات دولية بطبيعتها، وهذه الشراكة مع فرانس غالوب تُعزز العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. نتشارك قيمًا مشتركة تتمحور حول رعاية الخيول، والنزاهة الرياضية، والترفيه العالمي. لقد شهدنا العديد من النجاحات الفرنسية في دبي خلال السنوات الأخيرة، ونستمتع أيضًا بمشاهدة عدائينا يتنافسون على الأراضي الفرنسية خلال الصيف."
من جانبه، قال هنري بوريه، نائب الرئيس التنفيذي لشركة فرانس جالوب: "تعكس هذه الشراكة بين فرانس جالوب ونادي دبي لسباق الخيل التزامنا المتبادل بتعزيز العلاقات مع مؤسسات السباق الدولية الكبرى.
من خلال دمج خبراتنا في حدثين رفيعي المستوى، في دوفيل وميدان، نؤكد التزامنا بتعزيز التأثير الدولي لسباقات الخيول الأصيلة. يتيح لنا هذا التعاون مشاركة قيمنا، ويساعد في إبراز صناعة سباقات الخيول الفرنسية، المعروفة بتميزها على الساحة العالمية.
تشرف فرنسا جالوب على تقويم نابض بالحياة يضم أكثر من 6800 سباق في 132 مضمار سباق في جميع أنحاء فرنسا، وهو ما يسلط الضوء على تقاليد الفروسية الراسخة في البلاد.