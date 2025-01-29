"شارما" يتحدى نجوم"ليف جولف" في سلسلة الهند الدولية

وينضم إلى "شارما" قائمة رائعة من لاعبي الجولف الهنود هذا الأسبوع، بما في ذلك "أنيربان لاهيري" المقيم في دبي، والذي يلعب إلى جانب "ديشامبو" والإنجليزي "بول كيسي" في نادي "كراشرز" للجولف. كما يشارك في الملعب أيضاً الفائز بالجولة الآسيوية 11 مرة "جاجانجيت بهولار"، وهو أنجح لاعب جولف هندي في الجولة، بالإضافة إلى أساطير مثل "جيف ميلكا سينغ" و"شيف كابور"، المقيم في دبي.