"شارما" يتحدى نجوم"ليف جولف" في سلسلة الهند الدولية
عاد لاعب الجولف الهندي "شوبانكار شارما"، البالغ 28 عاماً، المعروف بزياراته المتكررة إلى دبي والإمارات العربية المتحدة، إلى وطنه الهند للمنافسة في سلسلة الهند الدولية البالغة قيمتها 2 مليون دولار، من طرف شركة "دي أل أف" (DLF)، بدءاً من يوم الخميس 30 يناير 2025، في نادي "دي أل أف" للجولف.
وبعد أن لعب مؤخراً في بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" وبطولة رأس الخيمة ضمن جولة "دي بي ورلد"، يدرك "شارما" تماماً التحديات التي يواجهها ولكنه متحمس للعب أمام جمهوره المحلي.
وفي حين أن معظم الأضواء هذا الأسبوع تتركز على نجوم "ليف جولف" مثل "برايسون ديشامبو"، بطل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الحالي، و"خواكين نيمان" من تشيلي، الفائز بتصنيف السلسلة الدولية العام الماضي، فإن "شارما" واثق من أن المنافسة ستكون شرسة بفضل القوة المتزايدة للجولة الآسيوية والسلسلة الدولية.
فاز "شارما" مرتين ببطولة الجولة الآسيوية، وكان أول من ترك بصمته عندما فاز بجائزة الاستحقاق للجولة الآسيوية لعام 2018. وقال: "حققت رياضة الجولف الهندية تقدماً هائلاً على مدار العقد الماضي، وكانت رحلة مليئة بالفخر بالنسبة لي. كانت الجولة الآسيوية هي الأساس بالنسبة لي. لقد بدأت من هناك، ولها مكانة خاصة في قلبي".
وينضم إلى "شارما" قائمة رائعة من لاعبي الجولف الهنود هذا الأسبوع، بما في ذلك "أنيربان لاهيري" المقيم في دبي، والذي يلعب إلى جانب "ديشامبو" والإنجليزي "بول كيسي" في نادي "كراشرز" للجولف. كما يشارك في الملعب أيضاً الفائز بالجولة الآسيوية 11 مرة "جاجانجيت بهولار"، وهو أنجح لاعب جولف هندي في الجولة، بالإضافة إلى أساطير مثل "جيف ميلكا سينغ" و"شيف كابور"، المقيم في دبي.
وأضاف "شارما": "بالنسبة لي، كانت الجولة الآسيوية دائماً مكاناً لصقل مهاراتي والتنافس مع الأفضل. لقد كانت المكان الذي حصلت فيه على أول تجربة حقيقية للجولف الدولي".
"إن سلسلة البطولات الدولية هي شهادة على مدى نمو الجولة. فقد أصبحت المجالات أكثر عمقاً، والمنافسة أكثر صعوبة، وتوسعت الفرص المتاحة للاعبين بشكل كبير."
شارك "شارما" في البطولة السعودية الدولية الختامية في الموسم الماضي، حيث شهد بنفسه ارتفاع مستوى المنافسة في السلسلة الدولية.
وأضاف: "لقد لعبت في الرياض، وكان من الرائع أن أرى اللعب بمستوى عالٍ وتسجيل نتائج جيدة. المنافسة شرسة، ولكن هذا ما يجعلها مثيرة للغاية".
يشعر "شارما" بالسعادة للعودة إلى الهند واللعب في الجولة الآسيوية، وأوضح: "هناك نوع من الراحة هنا، فهو مكان مناسب للاسترخاء، وأنا أعرف الجميع. إنه يخلق جواً رائعاً، ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بالعودة".
تُعد بطولة هذا الأسبوع التي تبلغ جوائزها 2 مليون دولار هي البطولة الثانية لهذا الموسم في الجولة الآسيوية والأولى لهذا العام في السلسلة الدولية.