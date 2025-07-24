سيف البلوشي يصنع التاريخ: أول ذهبية للإمارات في بطولة العالم للشباب بالعين

حقق الإماراتي سيف البلوشي الميدالية الذهبية الأولى للدولة المضيفة في بطولة العالم للشباب في العين يوم الأربعاء، بعد تغلبه على عزيزولو ميرزويف من طاجيكستان في نهائي فئة الشباب (ب) (14-15 سنة) وزن 40 كجم.
قدم البلوشي أداءً هادئًا ومسيطرًا من الناحية الفنية، وحصل على دعم قوي من الجمهور المحلي.
وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها البلوشي بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب في اتحاد فنون القتال المختلطة، بعد أن تصدر منصة التتويج في عام 2023 في نفس فئة الوزن.
إضافةً إلى رصيد الإمارات من الميداليات، حصدت غلا الحمادي الميدالية الفضية في فئة الناشئات (ب) وزن 44 كجم للسيدات. وبهذه النتائج، ارتفع رصيد الإمارات الإجمالي إلى 11 ميدالية: ذهبية واحدة، وفضيتان، وثماني برونزيات.
شهد اليوم الثالث من البطولة انطلاق منافسات فئة الشباب "ب" في مركز أدنيك بالعين. وتستمر المنافسات يوم الخميس، مع توقعات بمزيد من التنافس المتقارب، حيث يتنافس رياضيون متقاربو المستوى في فئات أوزان مختلفة.