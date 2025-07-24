سيف البلوشي يصنع التاريخ: أول ذهبية للإمارات في بطولة العالم للشباب بالعين

وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها البلوشي بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب في اتحاد فنون القتال المختلطة، بعد أن تصدر منصة التتويج في عام 2023 في نفس فئة الوزن.