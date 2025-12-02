"سنيغور" تخسر و"زفوناريفا" تتحدي الزمن في "الحبتور للتنس"

تعرضت البطلة السابقة داريا سنيغور لأول خسارة كبيرة مع انطلاق النسخة الثامنة والعشرين من تحدي التنس الحبتور في منتجع الحبتور جراند بدبي يوم الاثنين.
اللاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 23 عامًا – بطلة هنا في عام 2021 ووصيفة آنا بوغدان في عام 2019 – خسرت أمام انتفاضة قوية من التايلاندية مانانتشايا ساوانغكاو بنتيجة 1-6، 6-4، 6-4 خلال ساعتين وثلاث دقائق.
تاريخ أقدم بطولة تنس للسيدات في الشرق الأوسط يوضح أنه لم تتمكن أي لاعبة من الدفاع بنجاح عن لقب الفردي أو الفوز هنا في دبي في مناسبتين على الأقل.
لكن عند دخولها المباراة على الملعب رقم واحد، لم يخطر ببال سنيغور هذا الأمر وهي تفوز بالمجموعة الأولى 6-1.
ومع ذلك، بدأت منافستها البالغة من العمر 23 عامًا من تايلاند في فرض حضورها وهي تلاحق كل كرة أرسلَتها إليها سنيغور.
اللاعبة التايلاندية أظهرت إصرارًا كبيرًا ورفضت الاستسلام وهي تطارد كل كرة حتى سجلت أول كسر إرسال لها في الشوط الخامس لتتقدم 3-2. لكن سنيغور كسرت الإرسال مجددًا، إلا أن منافستها السريعة عادت لتسجل كسرًا ثانيًا وتفوز بالمجموعة 6-4.
المجموعة الثالثة الحاسمة كانت معركة متقلبة، حيث تقدمت سنيغور مبكرًا 2-0. لكن ساوانغكاو – المصنفة الأولى في تايلاند والتي وصلت إلى المركز 100 في جولة رابطة محترفات التنس في يونيو هذا العام – عادت بقوة لتتعادل 2-2. ومع كسر إرسال إضافي والحفاظ على إرسالها، تقدمت ساوانغكاو 4-2.
وهنا بدأت تعاني من التشنجات. حضر المعالج مرة ثم مرة ثانية، فيما بدأت سنيغور تُظهر علامات الإحباط لاحتمال فقدان إيقاعها بسبب هذه التوقفات. وعلى الرغم من معاناتها في الحركة، حافظت ساوانغكاو على تركيزها وأنهت المجموعة والمباراة.
"لم أتمكن بعد من التأقلم مع الظروف الخارجية. الجو حار جدًا بالنسبة لي هنا," اعترفت ساوانغكاو.
"آمل أن يمنحني يوم واحد من الراحة فائدة جيدة وأن أكون جاهزة للجولة الثانية," أضافت.
أعادت فيرا زفوناريفا، المصنفة الثانية عالميًا سابقًا، عقارب الزمن إلى الوراء بفوزها 6-3، 6-4 على الكرواتية تارا وويرث. والآن وهي في سن الحادية والأربعين، ومن بين أكبر اللاعبات في رابطة محترفات التنس، كانت زفوناريفا سعيدة بالتأهل في هذه البطولة.
قالت زفوناريفا: "كانت مباراة صعبة، وهذا أمر متوقع أمام اللاعبات الأصغر سنًا. بالتأكيد لعبت خبرتي العامة دورًا، لكن في النهاية كان علي أن ألعب وأفوز في مباراة بدنية إلى حد ما هناك".
وأضافت البالغة من العمر 41 عامًا: "بالنسبة لشخص في مثل سني، سيكون الأمر دائمًا يومًا بيوم، وهذا بالضبط هو أسلوبي في التفكير خلال هذا الأسبوع".
وفي الوقت نفسه، تم تحديد اللاعبات الثماني المتأهلات للقرعة الرئيسية بقيادة المصنفة الأولى ماي هونتاما. وانضمت إليها مواطنتاها مي ياماغوتشي وسارا سايتو، إلى جانب السويسرية فالنتينا رايزر، والألمانية كارولين فيرنر، والبريطانية ميكا ستويشافليفيتش، والتشيكية تيريزا مارتينكوفا، والروسية صوفيا لانسير.
النتائج (القرعة الرئيسية): مانانشايا ساوانغكاو فازت على داريا سنيغور 1-6، 6-4، 6-4؛ فيرا زفوناريفا فازت على تارا وويرث 6-3، 6-4؛ أرانتشا روس فازت على أرينا روديونوفا 6-3، 6-4؛ فيندولا فالدمنوفا فازت على كاتارزينا كاوا 6-2، 6-2؛ إلينا بريدانكينا فازت على أناستاسيا زخاروفا 7-5، 7-6 (5)؛ بولينا ياتسينكو فازت على فريا كريستي 6-0، 6-2.