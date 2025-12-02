"سنيغور" تخسر و"زفوناريفا" تتحدي الزمن في "الحبتور للتنس"

أعادت فيرا زفوناريفا، المصنفة الثانية عالميًا سابقًا، عقارب الزمن إلى الوراء بفوزها 6-3، 6-4 على الكرواتية تارا وويرث. والآن وهي في سن الحادية والأربعين، ومن بين أكبر اللاعبات في رابطة محترفات التنس، كانت زفوناريفا سعيدة بالتأهل في هذه البطولة.