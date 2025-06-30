سلمى المنصوري ونورا الغيلاني تخطفان الأضواء في "الجوجيتسو"

شهدت بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو فصلاً آخر مثيراً في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي هذا الأسبوع، حيث سلّطت الأضواء على النجوم الصاعدين في هذه الرياضة في فئتي تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً.

ومع امتلاء المدرجات بالجماهير المتحمسة، كانت المنافسة على الحصائر شرسة حيث استمر الحدث في اكتساب الزخم، ليشكل أرض اختبار رئيسية للجيل القادم من أبطال الإمارات العربية المتحدة.