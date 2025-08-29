سلسلة الشارقة الثلاثية: فرصة الإمارات لإثبات موهبتها أمام باكستان وأفغانستان

قبل أقل من أسبوعين من انطلاق بطولة كأس آسيا (9-28 سبتمبر) في دبي وأبو ظبي، ستتنافس باكستان وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة في بطولة Inverex Solar Energy presents Bank Alfalah T20I Tri-Series، التي تبدأ يوم الجمعة في ملعب الشارقة التاريخي للكريكيت.
سيتنافس الفريقان الأول والثاني في المباراة النهائية وفقًا لنظام الدوري من دور واحد.
وتمنح السلسلة الثلاثية الفرق الثلاثة فرصة رائعة لاختبار مستواهم قبل بطولة كأس آسيا التي تضم ثمانية فرق والتي ستقام بنظام T20 هذا العام.
ومن المقرر أن يتنافس المنتخب الباكستاني بقيادة سلمان علي آغا مع المنتخب الأفغاني بقيادة رشيد خان في المباراة الافتتاحية يوم الجمعة.
ويبدأ منتخب الإمارات المضيف بقيادة المهاجم المخضرم محمد وسيم مشواره في البطولة بمواجهة باكستان يوم السبت.
ورغم أن باكستان وأفغانستان هما المرشحتان الأوفر حظا للوصول إلى النهائي، إلا أن أيا منهما لا يستطيع الاستخفاف بالإمارات العربية المتحدة.
لقد حدث قبل ثلاثة أشهر فقط، وعلى نفس الملعب، أن حققت الإمارات العربية المتحدة فوزًا تاريخيًا في سلسلة T20I على بنجلاديش، وهو فريق يلعب في اختبارات الكريكيت.
والآن، سيكون فريق وسيم، الذي يجمع بين الشباب والخبرة، حريصًا مرة أخرى على إثبات نفسه في مواجهة باكستان وأفغانستان قبل ظهوره في كأس آسيا على أرضه.
تشكيلة الإمارات: محمد وسيم (الكابتن)، أليشان شرفو، أريانش شارما (حارس الويكيت)، آصف خان، دروف باراشار، إيثان دسوزا، حيدر علي، هارشيت كوشيك، جنيد صديق، محمد فاروق، محمد جواد الله، محمد زهيب، راهول شوبرا (حارس الويكيت)، روهيد خان وصغير خان.
تشكيلة باكستان: سلمان علي آغا (كابتن الفريق)، أبرار أحمد، فهيم أشرف، فخار زمان، حارس رؤوف، حسن علي، حسن نواز، حسين طلعت، خوشديل شاه، محمد حارس (حارس مرمى)، محمد نواز، محمد وسيم جونيور، صاحب زادة فرحان، سايم أيوب، سلمان ميرزا، شاهين شاه أفريدي وسفيان مقيم.
تشكيلة أفغانستان: رشيد خان (كابتن)، رحمان الله جورباز (أسبوع)، إبراهيم زدران، درويش رسولي، صديق الله أتال، عظمة الله عمرزاي، كريم جنات، محمد نبي، قلب الدين نايب، شرف الدين أشرف، محمد إسحاق، مجيب الرحمن، آم غضنفر، نور أحمد، فريد أحمد، عبد الله أحمدزاي، فضل الحق فاروقي.
جدول البطولة:
الجمعة 29 أغسطس: أفغانستان ضد باكستان - الساعة 7:00 مساءً
السبت 30 أغسطس: الإمارات العربية المتحدة ضد باكستان - الساعة 7:00 مساءً
الاثنين 1 سبتمبر: أفغانستان ضد الإمارات العربية المتحدة - الساعة 7:00 مساءً
الثلاثاء 2 سبتمبر: أفغانستان ضد باكستان - الساعة 7:00 مساءً
الخميس 4 سبتمبر: باكستان ضد الإمارات العربية المتحدة – الساعة 7:00 مساءً
الجمعة 5 سبتمبر: أفغانستان ضد الإمارات العربية المتحدة – الساعة 7:00 مساءً
الأحد 7 سبتمبر: النهائي – الساعة 7:00 مساءً