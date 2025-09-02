سلسلة الشارقة الثلاثية: أفغانستان تفوز على الإمارات بفارق 38 نقطة في يوم عاطفي

قدم منتخب الكريكيت الأفغاني تحية لضحايا الزلزال في البلاد بفوز شامل على الإمارات المضيفة في السلسلة الثلاثية في ملعب الشارقة التاريخي للكريكيت يوم الاثنين.
كانت هناك لحظة عاطفية قبل بداية المباراة حيث وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حداداً على جميع القتلى في الزلزال المميت.
كانت لحظة صعبة عاطفيا بالنسبة للاعبي أفغانستان أن يصلوا إلى المباراة الدولية بعد الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص في بلادهم.
وكان لاعبوهم متحمسين لتقديم أفضل ما لديهم في لعبة الكريكيت، وهو ما فعلوه في المباراة ضد الإمارات العربية المتحدة، حيث فازوا بالمباراة بفارق 38 نقطة يوم الاثنين.
بعد أن تم إدخاله إلى المضرب، حقق أفغانستان 188 مقابل أربع في 20 جولة حيث سجل إبراهيم زادران (63 من 40 كرة) وصديق الله أتال (54 من 40 كرة) نصف قرن رائع.
وساهمت مساهمة كريم جنات (23 نقطة لم يخرج من 10 كرات) وعزت الله عمرزاي (20 نقطة لم يخرج من 12 كرة) في حصول الأفغان على إجمالي كبير.
ثم تقاسم القائد رشيد خان (3/21) وشرف الدين أشرف (3/24) ستة ويكيتات فيما بينهما لتقييد الإمارات العربية المتحدة إلى 150 مقابل ثمانية.
وأثار قائد المنتخب الإماراتي محمد وسيم (67 من 37 كرة) وراهول تشوبرا (52 لم يخرج من 35 كرة) الإعجاب بمضربيهما، لكنهما لم يجدا أي دعم من الضاربين الآخرين.
كان هذا هو الفوز الأول لأفغانستان في السلسلة الثلاثية بينما عانت الإمارات من هزيمتها الثانية على التوالي بعد خسارتها أمام باكستان يوم السبت.
وتواجه باكستان، التي تتصدر جدول الترتيب بانتصارين من مباراتين، أفغانستان يوم الثلاثاء.
تشكل سلسلة مباريات T20I الثلاثية في الشارقة حدثًا حاسمًا للإحماء قبل كأس آسيا (9-28 سبتمبر) في دبي وأبو ظبي.