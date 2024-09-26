"سلة الشارقة للسيدات"..استعدادات لافتة في المعسكر التدريبي

خاض نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بفرعيه الرئيسي والمركزي لكرة السلة، ثلاث مباريات ضد نادي اتحاد جدة السعودي.

جاءت هذه المباريات ضمن المعسكر التدريبي الذي استمر لمدة أسبوع في الشارقة.

وفي المباراة الأولى، حقق فريق الشارقة الرئيسي الفوز بنتيجة 39-35، فيما خسر فريق الفرع الأوسط في المباراة الثانية بنتيجة 37-84.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة، حقق فريق الشارقة الرئيسي فوزاً بنتيجة 63-60، إيذاناً بنهاية المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي في الإمارات.

وأبدى وليد الحجيري المدير الفني للفريق الأول بنادي الشارقة رضاه عن أداء فريقه في المباريات التي خاضها أمام المنتخب السعودي.

وأشار إلى أن المباراة الأولى شهدت تطبيق مجموعة من الخطط التكتيكية المختلفة بهدف تقييم المستوى الحالي للفريق بعد المعسكر الإعدادي الأول الذي خاضه في تركيا.

وأعربت فاطمة برك الله مدربة فريق الفرع الأوسط عن رضاها عن أداء لاعباتها رغم الخسارة واعتبرت المباراة تجربة تحضيرية ثمينة قبل المنافسات الرسمية المقبلة هذا الموسم.