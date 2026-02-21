"سفيتولينا" تصعق"غوف".. عودة تاريخية لملاعب دبي بعد موقعة بطولية

بإظهار روح لا تقهر، فازت إلينا سفيتولينا، زوجة النجم الفرنسي المعتزل غايل مونفيس، بمعركة شرسة ضد كوكو غوف للحفاظ على حلمها في الفوز بلقب ثالث في بطولة دبي للتنس الحرة.
عندما فشلت ضربة غوف الأمامية في تجاوز الشبكة عند النتيجة 4-5 في المجموعة الثالثة، انحنت سفيتولينا، وغطت وجهها في ذهول حيث انتهى الماراثون الشاق للتو، حيث حسمت الأوكرانية الصفقة أخيرًا في نقطة مباراتها السادسة بعد ثلاث ساعات وثلاث دقائق.
كانت مباراة ذات هوامش دقيقة وحتى ضربات أكثر دقة من لاعبتين رائعتين.
إحداهما فائزة بلقبين في البطولات الكبرى وأيقونة للشباب الأمريكيين من أصل أفريقي.
الأخرى، أوكرانية محنكة وأم لطفل يبلغ من العمر عامين، أصبحت صوتًا قويًا ضد القسوة التي تفرضها الحرب على الإنسانية.
كان من المأساوي أن لاعبة واحدة فقط يمكن أن تخرج فائزة من هذه المباراة المثيرة التي حبست الأنفاس، والتي شهدت إبهار كلتا اللاعبتين لجمهور الملعب الرئيسي بتنس مذهل.
“كوكو لاعبة عظيمة. أعتقد أن الفروق كانت صغيرة جدًا جدًا. كان المستوى عاليًا حقًا لكلتانا طوال هذه المجموعات الثلاث. كثافة عالية. لقد كانت مباراة لا تصدق حقًا لعبناها،” قالت.
ربما يكون لقب البطولات الكبرى قد أفلت من سفيتولينا، لكن يوم السبت يمنحها فرصة رائعة لكسب جزء من تاريخ التنس في دبي.
ستتطلع سفيتولينا الآن إلى فرصها في الانضمام إلى الأسطورية فينوس ويليامز كثاني أنجح بطلة في دبي بثلاثة ألقاب، متخلفة بلقب واحد عن المتصدرة التاريخية جوستين هينين، البلجيكية الأسطورية.
ولكن لكي يحدث ذلك، تحتاج سفيتولينا إلى التعافي جسديًا وذهنيًا من معركة نصف النهائي القاسية التي استمرت ثلاث مجموعات — 6-4 6-7 (13-15) 6-4 — والتي تضمنت شوطًا فاصلًا لا يصدق من 28 نقطة في المجموعة الثانية أنقذت فيه غوف أربع نقاط للفوز بالمباراة لفرض مجموعة حاسمة.
ستستلهم سفيتولينا مع ذلك من انتصاراتها المتتالية في دبي عامي 2017 و 2018.
“لقد عشت لحظات مميزة حقًا في هذا الملعب، فزت للمرة الأولى هنا، ودخلت قائمة العشرة الأوائل. وفي العام التالي، فزت مرة أخرى،” قالت.
“بالطبع، لدي ذكريات رائعة. لدي دعم كبير هنا. أنا أستمتع كثيرًا بالقتال. ستكون لحظة مميزة. أحاول ألا أفكر كثيرًا في الأمر الآن. بالنسبة لي، الأمر يتعلق فقط بالتعافي ومحاولة بذل قصارى جهدي لأكون في حالة جيدة غدًا.”
تعلم سفيتولينا أن خصمتها في النهائي، جيسيكا بيغولا، ستشكل تحديًا صعبًا يوم السبت، بعد أن شاهدت المصنفة الخامسة عالميًا تحقق فوزًا مثيرًا من الخلف على أماندا أنيسيموفا في نصف النهائي الأول.
“نحن نعرف ألعاب بعضنا البعض. بالنسبة لي، في الوقت الحالي، لأكون صريحة، من المهم التعافي جسديًا لأنها ستكون مباراة بدنية أخرى. هنا، مع هذه الظروف، عليك حقًا الاعتماد على لياقتك البدنية،” قالت.
“ولكن، نعم، إنه نهائي آخر. بالنسبة لي، إنها لحظة جميلة، لحظة أخرى لخوض هذا التحدي.”
بالنسبة لغوف، كانت هزيمة ليلة الجمعة في المعركة المتأرجحة مريرة، بعد أقل من شهر من خسارتها في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أمام سفيتولينا.
“من الصعب أن تكون في الجانب الخاسر من مباراة كهذه. أعتقد أن إيلينا لعبت تنسًا رائعًا، وحُسمت المباراة في اللحظات الأخيرة،” قالت المصنفة الرابعة عالميًا.
“في الواقع، بدأت الأسبوع هنا بمجرد محاولة الفوز بمباراة واحدة، لذا أنا سعيد بوصولي إلى الدور نصف النهائي، وكنت قريبًا جدًا من الوصول إلى النهائي.”
سيكون نهائي السبت هو الأول لسفيتولينا منذ سبع سنوات في بطولة WTA 1000، وهو إنجاز لا يصدق لشخص عاد بشكل مؤثر إلى قائمة أفضل 10 لاعبات في التنس النسائي بعد إجازة الأمومة.