"سفيتولينا" تصعق"غوف".. عودة تاريخية لملاعب دبي بعد موقعة بطولية

بإظهار روح لا تقهر، فازت إلينا سفيتولينا، زوجة النجم الفرنسي المعتزل غايل مونفيس، بمعركة شرسة ضد كوكو غوف للحفاظ على حلمها في الفوز بلقب ثالث في بطولة دبي للتنس الحرة.

عندما فشلت ضربة غوف الأمامية في تجاوز الشبكة عند النتيجة 4-5 في المجموعة الثالثة، انحنت سفيتولينا، وغطت وجهها في ذهول حيث انتهى الماراثون الشاق للتو، حيث حسمت الأوكرانية الصفقة أخيرًا في نقطة مباراتها السادسة بعد ثلاث ساعات وثلاث دقائق.