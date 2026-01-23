سعودية تكمل 7 سباقات ماراثون عالمية كبرى

“عندما أرى ريما الجفالي على شبكة السباق، ويارا الحقباني تتنافس دوليًا في التنس، أو فريق كرة القدم النسائي الوطني لدينا يخطو بفخر، يملؤني ذلك بالرهبة والمسؤولية. هذه ليست مجرد إنجازات رياضية؛ إنها علامات عاطفية على مدى التقدم الذي أحرزناه في وقت قصير جدًا.”