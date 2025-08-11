"سردار أزمون" يختتم موسمه بـ"الكرة الذهبية" للدوري الإماراتي

توج "سردار أزمون" لاعب شباب الأهلي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، متفوقًا على "مهدي قائدي" لاعب كلباء و"كايو لوكاس" لاعب الشارقة، في احتفالية رابطة المحترفين الإماراتية بنجوم موسم 2024-2025 في أمسية مبهرة في أبو ظبي يوم السبت.
"أنا ممتنٌّ جدًّا لحصولي على هذه الجائزة. شكرًا لملاك النادي على ثقتهم، ولمدربيّ وزملائي على جهودهم، ولعائلتي على حبّهم اللامتناهي، ولجماهيرنا الرائعة على دعمها في كلّ مباراة. هذا التكريم لنا جميعًا!
وساهم أزمون، المهاجم المتميز الذي غادر عملاق إيطاليا روما للانضمام إلى شباب الأهلي، في فوز نادي دبي بلقب الدوري التاسع في وقت مبكر من هذا العام برصيد 11 هدفا.
وأنهى شباب الأهلي الموسم برصيد 63 نقطة من 23 مباراة، فيما حل الشارقة ثانياً برصيد 51 نقطة، والوحدة ثالثاً برصيد 48 نقطة.
وحضر حفل السبت عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو المؤسسات الراعية والأندية ونخبة من الشخصيات الرياضية والإعلامية.
وبدأ الحفل بكلمة ألقاها عبدالله ناصر الجنيبي رحب فيها بالضيوف الكرام في ليلة أصبحت تقليداً سنوياً ينتظره الجميع ومحركاً للإبداع في كرة القدم الإماراتية بدعم من قيادة الدولة.
وفي الوقت نفسه، حصد حمد المقبالي حارس مرمى شباب الأهلي جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، متفوقاً على علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، وعادل الحوسني حارس مرمى الشارقة.
وحصل باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، على جائزة القائد لأفضل مدرب، متفوقاً على ميلوس ميلوجيفيتش مدرب الوصل، وكوزمين أولارو مدرب الشارقة. وفاز جيلهيرمي دا سيلفا لاعب شباب الأهلي بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاما، متفوقا على سياكا سيديبي لاعب الوصل وبراهيما ديارا لاعب الوحدة.
حصد نبيل فقير، لاعب الجزيرة، جائزة أفضل هدف، متفوقًا على سفيان رحيمي، لاعب العين، وعمر خريبين، لاعب الوحدة. أما محمد النني، لاعب الجزيرة، فقد نال جائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور، متفوقًا على لوكاس بيمنتا، لاعب الوحدة، وفابيو دي ليما، لاعب الوصل.