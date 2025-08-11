"سردار أزمون" يختتم موسمه بـ"الكرة الذهبية" للدوري الإماراتي

حصد نبيل فقير، لاعب الجزيرة، جائزة أفضل هدف، متفوقًا على سفيان رحيمي، لاعب العين، وعمر خريبين، لاعب الوحدة. أما محمد النني، لاعب الجزيرة، فقد نال جائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور، متفوقًا على لوكاس بيمنتا، لاعب الوحدة، وفابيو دي ليما، لاعب الوصل.