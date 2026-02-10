"ستراوس" الذهبي.. الساموراي يغزو مضمار أبوظبي

أرسلت هيمنة اليابان المتزايدة على الساحة الدولية رسالة واضحة أخرى حيث فاز ستراوس، وهو حصان يبلغ من العمر خمس سنوات تم تربيته في اليابان، بكأس أبوظبي الذهبي الافتتاحي البالغ مليون دولار بأسلوب حاسم.

قبل ستة أسابيع فقط من وصول فريق ياباني قوي، بقيادة بطل كأس السعودية وكأس المربين الكلاسيكي فور إيفر يونغ، إلى دبي للمشاركة في اجتماع كأس دبي العالمي الثلاثين، لم يكن هذا نجاحًا منعزلاً، بل دليلًا إضافيًا على العمق والجودة التي تميز القوة الآسيوية في سباقات الخيل.

كان فوز ستراوس’ لحظة تاريخية حيث أصبح أول عداء ياباني يتنافس في أبوظبي والأول الذي يفوز، وقد تحقق ذلك في أول ظهور له تحت قيادة الفارس البرازيلي النجم، جويل ‘الرجل الساحر’ موريرا، الذي يركب في الإمارة للمرة الأولى.

قدم ابن موريس البالغ من العمر خمس سنوات، والذي دربه ريو تاكي، الذي يمثل الجيل الجديد ذو التفكير الدولي الذي يظهر من صفوف المدربين اليابانيين، أداءً مبنيًا على توقيت رائع لهزيمة منافسيه المرصعين بالنجوم.

أنهى دارك تروبر من فريق واثنان ريسينغ’ السباق بقوة ليحتل المركز الثاني، بينما جاء كومانشي بريف ثالثًا للمدرب الأيرلندي دوناتشا أوبراين’. ولم يتمكن المفضل قدوة من تحقيق سوى المركز الرابع لفريق سيمون وإد كريزفورد.

سارع موريرا إلى الإشادة بالحصان والمدرب على حد سواء ووصف ستراوس بأنه “حصان لطيف للغاية” وأثنى على التحضير الذي أوصله إلى ذروة حالته لهذه المناسبة، مضيفًا أنه بمجرد أن وجهه إلى الضوء، “انطلق بسرعة.”

في غضون ذلك، سلط تاكي الضوء على أهمية تأمين موريرا للركوب، واصفًا إياه بأنه أحد الفرسان القلائل القادرين على رفع مستوى الحصان في أكبر المراحل.

إلى جانب الفوز بالجوائز، يحمل فوز ستراوس’ تداعيات أوسع. فهو يؤمن له مكانًا في سباق الفئة الأولى تيرف كلاسيك ستيكس في تشرشل داونز، ويعزز حقيقة متنامية مفادها أن الخيول اليابانية عندما تسافر، فإنها تصل مستعدة للفوز.