"سبينس دبي 92": طريق ذهبي لبطولة العالم في استراليا

يمتد المسار الذي يبلغ طوله 92 كم عبر المناطق الحيوية في المدينة، مما يوفر فرصة نادرة لركوب الدراجات في شوارع خالية من حركة المرور بينما يستمتع المشاركون بالمناظر الطبيعية الحضرية والصحراوية الفريدة. سيتوجه المشاركون في الحدث الرئيسي انطلاقاً من وإلى مدينة إكسبو دبي الشهيرة، ويمكنهم التطلع لعبور معالم دبي الشهيرة مثل القرية العالمية، وأبراج بحيرات جميرا، وعقارات جولف جميرا، وغير ذلك الكثير.