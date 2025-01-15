"سبينس دبي 92": طريق ذهبي لبطولة العالم في استراليا
بينما يستعد مجتمع الدراجات الهوائية للنسخة الخامسة عشرة من تحدي "سبينس دبي 92 " للدراجات، الذي يُقام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، أعلن المنظمون عن مسار السباق الرسمي لعام 2025 للحدث الرئيسي البالغ طوله 92 كيلومتراً والمقرر إقامته في 25 فبراير في إكسبو سيتي دبي.
يعد تحدي سبينس دبي 92 للدراجات أكثر من مجرد سباق مجتمعي فهو عبارة عن نقطة انطلاق لراكبي الدراجات الهواة المتنافسين الذين يسعون للتأهل إلى بطولات العالم للجران فوندو 2025 في لورن، أستراليا، من 16 إلى 19 أكتوبر، والتي تقام على طريق "جريت أوشن رود" الشهير.
وتمثل بطولة العالم للجران فوندو قمة التحدي لراكبي الدراجات الهواة من جميع أنحاء العالم، حيث توفر فرصة للتنافس في بيئة احترافية ضد الأفضل في فئاتهم.
ويؤكد دور دبي كمركز تأهيلي على مكانتها كوجهة رائدة لسباق الدراجات، حيث تربط الرياضيين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها بهذا المسرح العالمي المرموق.
توفر دبي وسباق سبينس دبي 92 للدراجات الفرصة المثالية لراكبي الدراجات الذين يتطلعون إلى التأهل بينما يستمتعون بتجربة عطلة عالمية المستوى.
بفضل المسافة الأقصر قليلاً والتضاريس الأكثر تسطحاً والمناخ الأكثر برودة، فإن مسار سباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات يجعل التأهل وتحقيق طموحات بطولة العالم أكثر قابلية للتحقيق لكل من المقيمين والمشاركين القادمين من جميع أنحاء العالم.
يمتد المسار الذي يبلغ طوله 92 كم عبر المناطق الحيوية في المدينة، مما يوفر فرصة نادرة لركوب الدراجات في شوارع خالية من حركة المرور بينما يستمتع المشاركون بالمناظر الطبيعية الحضرية والصحراوية الفريدة. سيتوجه المشاركون في الحدث الرئيسي انطلاقاً من وإلى مدينة إكسبو دبي الشهيرة، ويمكنهم التطلع لعبور معالم دبي الشهيرة مثل القرية العالمية، وأبراج بحيرات جميرا، وعقارات جولف جميرا، وغير ذلك الكثير.
وبعيداً عن السباق، يوفر المشهد السياحي النابض بالحياة في المدينة فرصاً لا حصر لها للاسترخاء والاستكشاف، حيث يحول المشاركون وعائلاتهم التحدي إلى رحلة لا تُنسى.
ويتنافس دراجو فئة النخبة على جوائز إجمالية قدرها 36 ألف درهم، حيث يحصل الفائز والفائزة على 10 آلاف درهم، فيما يحصل الفائزان بالمركز الثاني والثالث على 5 آلاف درهم و3 آلاف درهم على التوالي.