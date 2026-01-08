سباق مثير للبستكي يحسم لقب كأس "جميلتي" للفرسات

وخلال السباق، كانت هناك معركة مستمرة على الصدارة منذ المرحلة الأولى. حيث وضع أحمد الهاشمي والجواد "إبيلوب" (Epilobe) من إسطبلات الريف عجبان وتيرة مبكرة خلال المرحلة الافتتاحية لمسافة 40 كم، ليتم تجاوزهما لاحقاً من قبل كاتالينا لورينز على "سيكوندا" (Sekunda) خلال المرحلة الثانية لمسافة 25 كم. واستحوذ المزروعي، الذي احتل المركز الثاني معظم فترات اليوم، على الصدارة عند التوجه للمرحلة الثالثة، وبدا مستعداً للدفاع عن لقبه.