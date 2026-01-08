سباق مثير للبستكي يحسم لقب كأس "جميلتي" للفرسات

شهد اليوم الثالث من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، نهاية حبست الأنفاس، حيث حقق الفارس الإماراتي عبد الله عبد الرحمن البستكي عودة مذهلة ليفوز بكأس "جميلتي" للقدرة المخصص للفرسات.
وبعد أن كان متأخراً بفارق 39 ثانية عند انطلاق المرحلة الأخيرة لمسافة 20 كم، أطلق البستكي العنان لسرعة مدروسة بدقة عند الاقتراب من خط النهاية، ليقود الفرس "بوليو ماركان" (Bullio Markan) متجاوزاً المتصدرين، ويعبر خط النهاية بزمن قدره أربع ساعات و26 دقيقة و15 ثانية، مسجلاً متوسط سرعة بلغ 27.04 كم/ساعة خلال السباق.
وجاء في المركز الثاني بفارق أحد عشر ثانية فقط الفارس محمد صالح العطاس، على صهوة "رو شاي ستار" (Ro Shy Star) لإسطبلات الوثبة، حيث أكمل سباق الـ 120 كم في 4 ساعات و26 دقيقة و26 ثانية، وبمتوسط سرعة بلغ أيضاً 27.04 كم/ساعة عبر التضاريس الصحراوية الصعبة.
أما المركز الثالث، فكان من نصيب فارس بارز آخر من إسطبلات (MRM)، وهو سيف المزروعي، الفائز بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة وكأس جميلتي للأفراس العام الماضي. وأنهى المزروعي والفرس "بوليو أهنو" (Bullio Ahnu) السباق بفارق ثلاث ثوانٍ إضافية فقط.
وفي تعليقه على هذا الانتصار، قال البستكي: "إنه لشرف عظيم أن أفوز بسباق مرموق كهذا، خاصة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. لقد بذلت 'بوليو ماركان' أقصى ما لديها، وأنا سعيد للغاية برؤية عملنا الشاق يُتوج بالنجاح على هذه المنصة المذهلة".
المهرجان يحظى بحضور ملكي
ازداد المهرجان، الذي تأسس تكريماً للشيخ محمد، بطل العالم في سباقات القدرة، تميزاً بحضور سموه في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم لليوم الثاني على التوالي.
وخلال السباق، كانت هناك معركة مستمرة على الصدارة منذ المرحلة الأولى. حيث وضع أحمد الهاشمي والجواد "إبيلوب" (Epilobe) من إسطبلات الريف عجبان وتيرة مبكرة خلال المرحلة الافتتاحية لمسافة 40 كم، ليتم تجاوزهما لاحقاً من قبل كاتالينا لورينز على "سيكوندا" (Sekunda) خلال المرحلة الثانية لمسافة 25 كم. واستحوذ المزروعي، الذي احتل المركز الثاني معظم فترات اليوم، على الصدارة عند التوجه للمرحلة الثالثة، وبدا مستعداً للدفاع عن لقبه.
ومع ذلك، كان للبستكي و"بوليو ماركان" خطة مختلفة. فبعد التقدم تدريجياً من المركز التاسع إلى السابع ثم الخامس عبر المراحل الثلاث الأولى، أطلق الثنائي كامل إمكاناتهما في المرحلة الأخيرة. وبفضل البراعة التكتيكية للبستكي، مقترنة بالتحمل الاستثنائي لـ "بوليو ماركان"، تمكنا من انتزاع فوز مذهل أثار حماس الجماهير وعزز هيمنة إسطبلات (MRM).
ويأتي فوز البستكي بكأس جميلتي للأفراس بعد فوز "المغير" في سباق الإسطبلات الخاصة يوم الأربعاء، وانتصار "ميلينا منديز" في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسيدات يوم الثلاثاء، مما يمثل انطلاقة مثيرة للمهرجان الذي يستمر خمسة أيام.
ويختتم المهرجان، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية، بالسباق الرئيسي "كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة" لمسافة 160 كم يوم السبت 10 يناير، ليكون مسك الختام لواحد من أرقى منافسات القدرة في العالم.