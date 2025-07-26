سباق "كينغ جورج" على موعد مع بطل "جودلفين" التاريخي

ستتجه أنظار عالم سباقات الخيل العالمي إلى أسكوت اليوم السبت 26 يوليو، حيث يستعد "ريبلز رومانس"، الحصان الأكثر غزارة في تاريخ جودلفين، للمشاركة في سباق King George VI & Queen Elizabeth Stakes من الفئة الأولى، سعياً إلى تحقيق أول فوز تاريخي في بريطانيا على مستوى عال ليضاف إلى سيرته الذاتية الدولية الرائعة.

يُعدّ سباق أسكوت، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون جنيه إسترليني، أبرز سباقات منتصف الصيف، ليس فقط أغلى سباقات الخيول لجميع الأعمار في بريطانيا، بل هو أيضًا ساحة صراع بين الأبطال، سباق تُكتب فيه الإنجازات، وتُتوّج فيه السمعة أو تُسحق. بالنسبة للحصان "ريبلز رومانس"، المملوك لدبي، والمدرب تشارلي أبلبي، تُتيح نسخة 2025 فرصة أخرى لترسيخ اسمه في سجلات الأرقام القياسية البريطانية.

مع 18 فوزًا في مسيرته، بما في ذلك 14 فوزًا في فئة الشركات وسبعة انتصارات رائعة على أعلى مستوى، حجز "ريبلز رومانس" مكانه في التاريخ كأفضل حصان في تاريخ جودلفين منذ إنشاء الإسطبل في عام 1993. وتمتد انتصاراته في الفئة الأولى من أمريكا الشمالية إلى ألمانيا، ومن هونج كونج إلى دبي، حيث حقق فوزًا ساحقًا في سباق دبي شيما كلاسيك 2023.

ومع ذلك، لا تزال هناك جائزة واحدة بعيدة المنال بالنسبة له: الفوز في المجموعة الأولى على الأراضي البريطانية.

وقد يتغير هذا اليوم السبت.

أبلبي أببيت

قال أبلبي: "يُشارك ريبيلز رومانس في هذا السباق بترتيب رائع. كان هناك الكثير من القوة في هذا السباق قبل اثني عشر شهرًا، عندما قدم أداءً جيدًا، ويبدو أنه يُمثل تجديدًا قويًا مماثلًا هذه المرة.

"إنه يواجه منافسين أصغر سنا مرة أخرى، ولكن أينما ينتهي، فإن الآخرين سيعلمون أنهم خاضوا سباقا صعبا."

في الواقع، حقق "ريبلز رومانس" المركز الثالث بامتياز في سباق "كينغ جورج" العام الماضي، ويعود إلى أسكوت بأداء رائع. حقق ثلاثة انتصارات من أربع مشاركات هذا الموسم، من بينها أداءٌ رائع في سباق "هاردويك ستيكس" من الفئة الثانية على نفس المضمار والمسافة في رويال أسكوت في يونيو، مما يدل بوضوح على جاهزيته.

هذا السباق له صدى خاص لدى عشاق سباقات الخيل في دبي. سبق أن فاز بسباق كينغ جورج خيول جودلفين الأسطورية، مثل سوين (عامي 1997 و1998)، وديلامي (عام 1999)، ودوين (عام 2004)، وأدايار (عام 2021)، بينما انضمت خيول أخرى مملوكة لدبي، مثل بوستبونيد وبوتس وورد، إلى قائمة الشرف. بدأ كل شيء عام 1988 مع متوتو، أول حصان مرتبط بدبي يفوز بالسباق.

تحمل Rebel's Romance الآن الحرير الأزرق الملكي إلى تلك الشركة النخبوية.

ولكن الطريق إلى المجد لن يكون سهلا.

نول منافس

من بين أبرز منافسيه، المهر الفرنسي المحبوب كالانداجان، الذي يعود إلى أسكوت بعد فوزه بسباق الجائزة الكبرى سان كلو ضمن الفئة الأولى. يسعى المهر، الذي يدربه فرانسيس هنري جرافارد، إلى محاكاة زميله في الإسطبل جالوت، الفائز بهذا السباق العام الماضي.

يقود يان بروغيل، الفائز بكأس التتويج لعام ٢٠٢٤ وحامل لقب سانت ليجر، فريق أيرلندا. لم يحقق سوى حصان واحد، وهو كوندويت عام ٢٠٠٩، الفوز بثنائية سانت ليجر-كينج جورج النادرة في السنوات الأخيرة. ويعزز المدرب أيدان أوبراين حظوظه بفوز كونتينيوس ولامبورن وويرل، كلٌّ منها فائز بالمجموعة، وكلٌّ منها مرشح للفوز.

وتعتمد الآمال البريطانية جزئيا على كالبانا، المهرة من سلالة جودمونتي والتي أثارت الإعجاب في سباقات شامبيونز فيليز آند ماريس ستيكس العام الماضي، بينما تكمل المنافسة جرين إمباكت، المهرة التي لم تشارك في الكثير من السباقات من اسطبل جيسيكا هارينجتون في أيرلندا.

بطولة كينغ جورج يوم السبت ليست مجرد منافسة ضخمة، بل هي قمة منتصف الموسم بين نخبة من مواهب المسافات المتوسطة، تتصارع على التفوق.

بالنسبة لـ Rebel's Romance، فإن الفوز بلقب المجموعة الأولى في بريطانيا لن يكون مجرد انتصار نهائي في العودة إلى الوطن فحسب، بل سيكون أيضًا جوهرة مناسبة في تاج متألق بالفعل.