سباق "سيل جي بي" يعود إلى دبي بمشاركة الفريق البرازيلي

وقال أينسلي: "نتطلع جميعاً إلى العودة إلى دبي لبدء موسم 2024/2025. بالنسبة لنا، وجودنا في هذا الحدث كأننا في موطننا بسبب شراكتنا مع طيران الإمارات، وهو يقدم دائماً سباقات مذهلة في موقع مميز. في العام الماضي، حصلنا على دعم رائع في حدث دبي ونأمل أن يكون أكبر وأفضل هذا العام".