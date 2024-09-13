سباق "سيل جي بي" يعود إلى دبي بمشاركة الفريق البرازيلي
تستعد سلسلة السباقات المائية "سيل جي بي" "SailGP" التي تضم قوارب "الكاتاماران" عالية السرعة من فئة F50، لافتتاح موسم 2024-2025 في بطولة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار.
ومن المقرر أن تستضيف مياه دبي، خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر المقبل، أول مواجهة على الإطلاق تضم جميع الفرق الوطنية الـ11، بما في ذلك الظهور الأول للطاقم البرازيلي.
يشكل سباق طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار بداية موسم حيوي يتضمن أحداثاً جديدة في مواقع شهيرة على الواجهة البحرية في البرازيل وألمانيا وسويسرا وأوكلاند، بالإضافة إلى العودة إلى بريطانيا.
وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة، تشتهر سلسلة السباقات المائية "سيل جي بي" بمبادراتها المستدامة والتزامها بتقديم الترفيه الرياضي الهادف. يوفر كل موسم تجربة سباق فريدة من نوعها للمشجعين تمزج بين الرياضة والتكنولوجيا والابتكار.
ومن المقرر أن يقدم سباق طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار لعام 2024 مشهداً آخر لا يُنسى، حيث يظهر خلفية مذهلة بوجود أفق سماء دبي التي يهيمن عليها برج خليفة الشهير.
وقد شهدت دبي بعضاً من أكثر لحظات سباق "سيل جي بي" إثارة، بما في ذلك أقرب نهاية على الإطلاق في الموسم الرابع، ويعد هذا العام بنفس القدر من الإثارة، حيث سيتمكن المشجعون من تجربة سباق قوارب الكاتاماران F50 عالية السرعة والتكنولوجيا المتطورة في سباق "سيل جي بي" في ميناء راشد "بي آند أو ماريناز".
ومع تنافس جميع الفرق الوطنية الـ11، تأمل هذه المباراة الافتتاحية للموسم أن تهيئ المسار لموسم سباق "سيل جي بي" المثير.
سيشهد موسم 2024/2025 من سباقات "سيل جي بي" الظهور الأول لفريق مبادلة البرازيل للسيل جي بي "Mubadala Brazil SailGP"، مما سيجلب مستوى جديداً من الإثارة للمنافسة. تقود الفريق البرازيلي الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية مارتين جرايل، التي تصنع التاريخ كأول سائقة في سباقات سيل جي بي.
وتؤكد هذه الخطوة الرائدة على التزام "سيل جي بي" بتعزيز الشمول والتنوع في الرياضة، وسيتم مراقبة قيادة جرايل عن كثب مع انطلاق طاقم البرازيل الرائد في موسمه الأول.
كان فريق الإمارات "جي بي آر" أول فريق يحصل على ملكية الامتياز، حيث تولى السائق السابق والبحار الأولمبي الأكثر نجاحاً على الإطلاق، السير بن أينسلي، دور الرئيس التنفيذي.
وقال أينسلي: "نتطلع جميعاً إلى العودة إلى دبي لبدء موسم 2024/2025. بالنسبة لنا، وجودنا في هذا الحدث كأننا في موطننا بسبب شراكتنا مع طيران الإمارات، وهو يقدم دائماً سباقات مذهلة في موقع مميز. في العام الماضي، حصلنا على دعم رائع في حدث دبي ونأمل أن يكون أكبر وأفضل هذا العام".
لأول مرة في تاريخ سيل جي بي، سيقام معسكر تدريبي لمدة أربعة أسابيع قبل انطلاق الموسم، مما يمنح جميع الفرق الـ11 الوقت للاستعداد للمنافسات على مياه دبي. يوفر هذا المعسكر الممتد لعشاق الإبحار الفرصة لمشاهدة الحدث قبل وبعد سباق طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، مما يزيد من إثارة الحدث.
ويتاح للمشجعين خيارات التذاكر المتعددة للاستمتاع بالسباق، والتي تجمع بين المشاهدة المذهلة على طراز الاستاد مع الضيافة الفاخرة المميزة في دبي، مما يضمن مزيجاً لا ينسى من الرياضة والترف.
ندعو المشجعين إلى الإسراع لحجز التذاكر المحدودة المتوفرة الآن على SailGP.com/Dubai.