سباق "القرهود" يشعل مضمار"ميدان" نحو كأس العالم دبي

كرنفال سباقات دبي يرفع الحرارة اليوم الجمعة، 5 ديسمبر، مع بطاقة مبنية حول واحدة من أفضل المسابقات عالية المخاطر في الموسم، سباق القرهود المدرج، سباق سريع على مسافة ستة فيرلونغ حيث لا يوجد مجال للخطأ.
كخطوة رئيسية نحو جولدن شاهين دبي بقيمة 2 مليون دولار (G1) في يوم كأس العالم دبي، هذا هو نوع السباق الذي يمكن أن تتغير فيه السمعة والآمال في ثوانٍ.
دارك سافرون، بطل جولدن شاهين المفاجئ في الموسم الماضي، يعود كالنجم الرئيسي بعد فوز مثالي في سباق الإمارات للطيران تحت قيادة كونور بيزلي، قبل أربعة أسابيع.
اختيارات KT
السباق 1: 1. Union Security, 2. Six Spee
السباق 2: 1. Ruler Of Time, 2. Ishtiah
السباق 3: 1. Don Pacifico, 2. Road Bloc
السباق 4: 1. Grey Boss, 2. Norato
السباق 5: 1. Destructive, 2. Telemark
السباق 6: 1. Dark Saffron, 2. Mufasa
السباق 7: 1. Arabian Tale, 2. Al Mukhtar
السباق 8: 1. Harvest Moon, 2. Amjaad
أفضل اليوم: دارك سافرون
قال بن حرماش عن دارك سافرون: “إنه يقوم بعمل جيد، لقد كان يتدرب بشكل جيد للغاية.” “السؤال الوحيد هو حمل الوزن الأعلى [59.5 كجم] ضد الخيول الأكبر سناً، حيث إنه يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط.
“لكن دارك سافرون هو دارك سافرون. أعتقد أنه سيخوض سباقًا جيدًا."
من بين أخطر منافسيه موفاسا، الفائز ثلاث مرات في الفئة الثالثة الأمريكية بسرعة إبحار عالية. يعتقد مدربه بوبات سيمار أن الانخفاض إلى ستة فيرلونغ قد يطلق أفضل أداء له في دبي بعد ظهور محترم في جودلفين مايل في مارس.
أيضًا في الميدان الفائز بسباق القرهود سبرينت العام الماضي كولور أب، الذي لا يزال يزدهر في سن السابعة. يتمتع دوغ واتسون، المدرب الفائز ببطولة الإمارات العربية المتحدة سبع مرات، بموقع منخفض، مما قد يفرض تغييرًا تكتيكيًا، لكن سجله في الظهور في الليالي الكبيرة يبقيه بقوة في المزيج.
قال عبد الله معمر، مدير السباقات لمالك آر آر آر ريسينغ: “نحن متحمسون للغاية لبدءه في ستة فيرلونغ.” “لقد أظهر الكثير من السرعة في عمله، ونشعر أن هذا هو المكان المناسب له.”
المدرب البطل الحالي مصبح المهيري يجهز رباه، الذي فاز بسهولة في سلسلة سباقات جارك سبرينت في جبل علي الشهر الماضي.
قال المهيري: “نحن سعداء بمكان الحصان، وقد كان يتدرب بالطريقة الصحيحة.” “هذا اختبار أصعب، لا شك، لكن هذه هي السباقات التي يجب أن يتقدم فيها إذا كان سينتقل إلى أهداف السبرينت الأكبر في وقت لاحق في الكرنفال.”
لماذا يهم هذا السباق
يشكل سباق القرهود سبرينت باستمرار التسلسل الهرمي لسباقات السرعة الشتوية في دبي. الفائزون والخيول التي تحتل المراكز هنا عادة ما تتجه مباشرة إلى مهاب الشيمال (G3) وفي النهاية إلى جولدن شاهين، مما يجعل هذا أول اختبار حقيقي لسرعة الكرنفال. مع وجود سبعة متسابقين فقط، تتفوق الجودة على الكمية، لكنها نوع من الميدان الانتقائي الذي غالبًا ما ينتج عنه منافس واضح لجولدن شاهين.
سيكون الإيقاع عاملاً حاسمًا، مع وجود عدة متسابقين ملتزمين في المقدمة من المحتمل أن يحولوا السباق إلى مسابقة سباق سحب مسطحة من اللحظة التي تفتح فيها البوابات. وهذا يضع قيمة كبيرة على القرارات التكتيكية المبكرة من قبل الفرسان، خاصة لأولئك الذين يحاولون أخذ زمام المبادرة بدلاً من القتال من أجلها.
تدور قصة رئيسية حول دارك سافرون، الذي يواجه اختبارًا حقيقيًا تحت الوزن الأعلى. السؤال هو ما إذا كان بإمكان حصان يبلغ من العمر ثلاث سنوات أن يتنازل بنجاح عن الوزن للعدائين الأكبر سنًا في هذا المستوى. موفاسا هو نقطة محورية أخرى، حيث يعود إلى ستة فيرلونغ، بينما قد يجبره الموقف الأول على الاقتراب من السرعة أكثر مما يفضل، مما قد يخرجه من إيقاعه الطبيعي في المراقبة.
أخيرًا، غالبًا ما تكافئ سباقات ميدان الترابية في بداية الموسم الخيول التي يمكنها الانطلاق بسرعة والحفاظ على موقع متقدم، مما قد يمنح ميزة طفيفة للخيول التي تحدد الوتيرة الطبيعية في هذا المجال.
لذا، الخلاصة هي توقع سباق سريع حيث إذا رمشت في اللحظة الخاطئة، قد تفوت اللحظات التي تشكل قسم السرعة في دبي لبقية الموسم.
الحدث الرئيسي في البرنامج هو سباق فورد هانديكاب لمسافة 1400 متر، وهو السباق الخامس في البرنامج، ويجذب اهتمامًا دوليًا من خلال غوراك، العداء الوحيد من الخارج.
يأتي الجيلدينغ من بريطانيا مع المدرب تشارلي فيلوز، الذي يظهر لأول مرة في الكرنفال منذ عام 2022، بينما يبدو أن سباق فورد ماك-إي هانديكاب لمسافة 1600 متر سيكون مفتوحًا مع الفائزين مؤخرًا نوراتو وجري بوس ينضمون إلى الفائز في جبل علي إتساتينفروملين، الذي كان دوغ واتسون يستهدف هذا السباق.