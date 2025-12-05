سباق "القرهود" يشعل مضمار"ميدان" نحو كأس العالم دبي

كرنفال سباقات دبي يرفع الحرارة اليوم الجمعة، 5 ديسمبر، مع بطاقة مبنية حول واحدة من أفضل المسابقات عالية المخاطر في الموسم، سباق القرهود المدرج، سباق سريع على مسافة ستة فيرلونغ حيث لا يوجد مجال للخطأ.

كخطوة رئيسية نحو جولدن شاهين دبي بقيمة 2 مليون دولار (G1) في يوم كأس العالم دبي، هذا هو نوع السباق الذي يمكن أن تتغير فيه السمعة والآمال في ثوانٍ.

دارك سافرون، بطل جولدن شاهين المفاجئ في الموسم الماضي، يعود كالنجم الرئيسي بعد فوز مثالي في سباق الإمارات للطيران تحت قيادة كونور بيزلي، قبل أربعة أسابيع.