سباق الفورمولا 1 والموسيقى يجذبان زوجين من قرغيزستان إلى أبوظبي
تجذب الإمارات العربية المتحدة السياح لأسباب لا حصر لها. وعلى رأس هذه القائمة الطويلة من المعالم السياحية ناطحات السحاب الشهيرة ومراكز التسوق الضخمة والكثبان الرملية المهيبة والشواطئ الرائعة.
ولكن لم يتمكن أي من هذه المعالم المذهلة، ولا حتى برج خليفة، من إغراء زوجين شابين من قرغيزستان بالركوب على متن طائرة متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، وصلت "أديليتا سورانبيكوفا" وزوجها "بيليك شاميلوف" إلى الإمارات العربية المتحدة للمرة الثالثة هذا الأسبوع.
ولم يقرروا ولو لمرة واحدة زيارة هذا البلد لأي من معالمه السياحية الشهيرة.
لقد وجد الزوجان العاشقين أسبابهما الخاصة للقدوم إلى هذا البلد.
يحب بيليك السيارات ويتابع سباقات الفورمولا 1 بشغف. أما أديليتا فهي من عشاق الموسيقى.
لذا فإن البوابة المثالية لهذا الزوجين هي سباق جائزة أبو ظبي الكبرى حيث يمزج المنظمون بين سباقات الفورمولا 1 المثيرة والحفلات الموسيقية الحية السحرية من كبار نجوم الموسيقى العالمية لتقديم تجربة لا تُنسى للجماهير.
ويعترف أديليتا، البالغ من العمر 27 عاماً، بأن السفر إلى الخارج لحضور حدث رفيع المستوى مثل الفورمولا واحد ليس بالأمر السهل بالنسبة لمعظم المشجعين.
"نعم، التذاكر باهظة الثمن، وعلينا أن ننفق الكثير من المال. لكننا سعداء للغاية لأننا تمكنا من القدوم إلى هنا. هذه هي رحلتنا الثالثة، وقد استمتعنا بكل مرة أتينا فيها إلى هنا لحضور سباق الفورمولا 1"، هكذا صرحت أديليتا لصحيفة خليج تايمز في منطقة المشجعين.
إن مشاهدة هذه السباقات على مدى السنوات الثلاث الماضية هو بمثابة حلم أصبح حقيقة بالنسبة لبيليك.
"زوجي شغوف بالسيارات ويحب مشاهدة سباقات الفورمولا وان على شاشة التلفزيون. وهو من أشد المعجبين بفيراري. لذا نشعر بأننا محظوظون جدًا لأننا سنتمكن من القدوم إلى أبو ظبي ومشاهدة هذا الحدث على الهواء مباشرة"، قالت بينما أومأ بيليك برأسه بابتسامة خجولة.
بعد أن يشاهد بيليك سيارات الفورمولا 1 تتسابق على حلبة ياس مارينا، تسحبه أديليتا إلى الحفلات الموسيقية التي تقام بعد السباق.
"أنا أحب الموسيقى. في المرتين الأخيرتين اللتين أتينا فيهما إلى هنا، استمتعت بكل الحفلات الموسيقية"، قالت.
"هذه المرة أنا سعيد جدًا بمشاهدة "مارون 5" على الهواء مباشرة. إنهم إحدى فرق الموسيقى المفضلة لدي.
"وبالتالي، فإن أبوظبي هي الوجهة السياحية المثالية بالنسبة لنا كزوجين. حيث يشاهد زوجي سباقات الفورمولا 1، بينما أستمتع أنا بالحفلات الموسيقية الحية لهذه الفرق الموسيقية الرائعة. فماذا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك؟"