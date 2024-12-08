سباق الفورمولا 1 والموسيقى يجذبان زوجين من قرغيزستان إلى أبوظبي

"نعم، التذاكر باهظة الثمن، وعلينا أن ننفق الكثير من المال. لكننا سعداء للغاية لأننا تمكنا من القدوم إلى هنا. هذه هي رحلتنا الثالثة، وقد استمتعنا بكل مرة أتينا فيها إلى هنا لحضور سباق الفورمولا 1"، هكذا صرحت أديليتا لصحيفة خليج تايمز في منطقة المشجعين.