سباق الخيل: سوق دبي الحرة ترعى ديربي أيرلندا في "كوراغ"

وفي حديثه قبل المهرجان، سلط "راميش سيدامبي"، المدير العام لسوق دبي الحرة، الضوء على قوة الشراكات الرياضية قائلاً: "تُعتبر الرعاية الرياضية جزءاً من استراتيجية التسويق لسوق دبي الحرة، وهذا هو الحال منذ سنوات عديدة، حيث إنها تمكن الشركة من الوصول إلى جمهور عالمي من خلال التغطية الإعلامية التي تصاحب الأحداث الرياضية المختلفة التي تشارك فيها الشركة.