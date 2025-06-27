سباق الخيل: سوق دبي الحرة ترعى ديربي أيرلندا في "كوراغ"

من المقرر أن تعود إثارة سباقات الخيول الأصيلة وأضواء الموضة إلى مضمار "كوراغ" لسباق الخيل هذا الأسبوع، حيث يستعد سباق "ديربي أيرلندا" في دبي الحرة لعام 2025 لثلاثة أيام مذهلة من سباقات الخيول المسطحة من الطراز العالمي والاحتفالات الاجتماعية.
وسيستضيف مضمار سباق "كوراغ" التاريخي، الواقع في قلب مقاطعة "كيلدير بأيرلندا"، مرة أخرى الحدث الأبرز في أيرلندا في سباق الخيل، والذي يصادف هذا العام الدورة الـ160 من سباق المهرات الكلاسيكي التاريخي.
أما عن الحدث الأبرز؟ يوم ديربي يوم الأحد 29 يونيو، حيث تتنافس نخبة الخيول الأصيلة في المملكة المتحدة وأوروبا على المجد على مسافة 2400 متر في السباق الذي شكّل تاريخ أجيال. في عام 2024، خطف حصان "لوس أنجلوس"، على يد المدرب الأسطوري "أيدان أوبراين" وقيادة الفارس "رايان مور"، الأضواء، مُذكّراً بمستوى الخيول التي تشارك في هذا السباق.
ومنذ أن أصبحت سوق دبي الحرة الراعي الرئيسي للمهرجان عام 2008، اكتسب المهرجان مكانة عالمية مرموقة. واليوم، يُعدّ من أبرز فعاليات سباقات الخيل العالمية، حيث ترعى هذه السوق المرموقة ستة من أصل ثمانية سباقات في يوم الديربي.
تأثير التحالفات الرياضية الاستراتيجية
وفي حديثه قبل المهرجان، سلط "راميش سيدامبي"، المدير العام لسوق دبي الحرة، الضوء على قوة الشراكات الرياضية قائلاً: "تُعتبر الرعاية الرياضية جزءاً من استراتيجية التسويق لسوق دبي الحرة، وهذا هو الحال منذ سنوات عديدة، حيث إنها تمكن الشركة من الوصول إلى جمهور عالمي من خلال التغطية الإعلامية التي تصاحب الأحداث الرياضية المختلفة التي تشارك فيها الشركة.
"نتطلع إلى قضاء يوم رائع من السباقات والترفيه في "كوراغ"، أحد أكثر مضامير السباق شهرة في العالم والذي يستضيف جميع السباقات الكلاسيكية الأيرلندية الخمسة."
وفي يوم الديربي، سيستقبل السيد "سيدامبي" ما يصل إلى 100 ضيف في جناح "سانت ليجر" الحصري. وفي الوقت نفسه، ستتضمن المنافسات الداخلية مسابقة "أفضل أناقة" المرتقبة من سوق دبي الحرة. وستشارك "كلوداغ ماكينا"، الشيف الشهيرة والمؤلفة وأسطورة الأناقة، لأول مرة كمحكمّة رئيسية في مجال الأزياء، لتضفي لمسة من الأناقة والذوق الرفيع على مضمار السباق.
سينضم إلى "كلوداغ" كلٌّ من "ألبانا سيدامبي"، خبيرة الموضة وسفيرة سوق دبي الحرة، و"بيربري باور"، إحدى أبرز صحفيات الموضة في أيرلندا. ويزيد من روعة الحدث حضور زوج "كلوداغ"، "هاري هربرت"، وهو شغوفٌ بسباقات الخيل وشخصيةٌ بارزةٌ في عالم الخيول الأصيلة.
قالت "ماكينا": "يعشق "هاري" سباقات الخيول الأيرلندية. لقد عمل مع مربين ومدربين أيرلنديين لأكثر من 20 عاماً. نحن نتطلع بشوق لعطلة نهاية الأسبوع الخاصة بسباق الديربي، ستكون ممتعة للغاية."
حضور دبي يزيد الهيبة
في هذه الأثناء، ستقدم علامتان تجاريتان شهيرتان في دبي دعمهما لسباق يوم السبت، مما يمهد الطريق للحدث الأبرز يوم الأحد. سباق "أنجلسي ستيكس" (المجموعة 3) في مضمار "جبل علي" وإسطبلاته، المخصص للخيول بعمر سنتين، لمسافة 6.5 "فيرلونغ".
وبعد ذلك بفترة وجيزة، يقام سباق دبي "إنترناشونال ستيكس "(المجموعة 3) في "البستي إيكوي وورلد"، تكريماً للمدرب الأسطوري "كيفن برينديرجاست"، حيث سيشهد السباق تنافس أفضل الخيول من عمر ثلاث سنوات وما فوق على مسافة ميل واحد و2 "فيرلونغ"، مما يضيف المزيد من الهيبة والوضوح لارتباط دبي الدائم بسباقات الخيل العالمية.
سيفوز أحد رواد السباقات الأنيقين بأكثر من مجرد حق التباهي. سيحصل الفائز بمسابقة "أجمل أناقة" على باقة سفر فاخرة مقدمة من سوق دبي الحرة، تشمل تذاكر سفر ذهاباً وإياباً لشخصين إلى دبي، وإقامة لمدة خمس ليالٍ في فندق "جميرا كريك سايد" ذي الخمس نجوم، وجولة تسوق بقيمة 1000 يورو في وجهة التسوق الشهيرة بسوق دبي الحرة.
مع بدء الاستعدادات، يعد سباق ديربي أيرلندا في دبي عام 2025 ليس مجرد مشهد رياضي فحسب، بل احتفالاً بالتراث الأيرلندي والشغف الدائم بسباقات الخيل.