سباق أبوظبي للسيارات يشهد منافسة قوية بمشاركة 3 إماراتيين

وفي حديثه قبل عطلة نهاية الأسبوع الكبيرة، علق سيف العامري: "إنه شعور رائع أن أتسابق باسم الإمارات العربية المتحدة في مثل هذا الحدث الدولي الكبير. المنافسة ضد فرق من الطراز العالمي هنا في حلبة مرسى ياس هي لحظة فخر لنا جميعًا. كان احتلالنا للمركز الثالث في دبي بداية قوية، ونحن نهدف إلى تقديم أداء متميز آخر".