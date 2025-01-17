سباق أبوظبي للسيارات يشهد منافسة قوية بمشاركة 3 إماراتيين
سيمثل ثلاثة متسابقين إماراتيين - سيف العامري وفهد الزعابي وسالم الكتبي - دولة الإمارات العربية المتحدة في سباق أبو ظبي للسباقات الطويلة هذا الأسبوع، 18-19 يناير.
وسوف يتنافسون إلى جانب 50 متسابقاً آخرين مؤكدين في الجولة النهائية من سباق التحمل هذا في حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.
وسيشارك فريق "ربدان موتورسبورت" في فئة بورشه 992 للهواة، وهو الفريق الوحيد في السباق الذي يضم ثلاثة مواطنين من دولة الإمارات ، ويستعرضون مواهب رياضة السيارات المحلية على الساحة الدولية. كما سينضم إلى الفريق السائق النمساوي شبه المحترف كريستوفر زوكلينج خلف عجلة القيادة.
وحقق فريق ربدان موتورسبورت، الذي شارك في سباق دبي 24 ساعة، بداية رائعة في سلسلة سباقات كأس الشرق الأوسط، حيث حصل على المركز الثالث في فئته. وقد أعطى هذا الأداء القوي نغمة واعدة للفريق مع توجهه إلى سباق أبوظبي 6 ساعات.
وفي حديثه قبل عطلة نهاية الأسبوع الكبيرة، علق سيف العامري: "إنه شعور رائع أن أتسابق باسم الإمارات العربية المتحدة في مثل هذا الحدث الدولي الكبير. المنافسة ضد فرق من الطراز العالمي هنا في حلبة مرسى ياس هي لحظة فخر لنا جميعًا. كان احتلالنا للمركز الثالث في دبي بداية قوية، ونحن نهدف إلى تقديم أداء متميز آخر".
وبالإضافة إلى سباقات 6H في أبوظبي، سيستمتع الزوار هذا الأسبوع أيضًا بالجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس، والتي تضم الأحداث التالية: فورمولا ريجونال الشرق الأوسط، وفورمولا 4 الشرق الأوسط، وكأس كليو، وكأس الخليج راديكال.
يمكن للمشجعين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك Pit Lane Walk، حيث يمكنهم السير على طول نقطة بداية الحلبة وإلقاء نظرة على مرآب الفريق الذي يستعد لعطلة نهاية الأسبوع الكبيرة.
مع وجود 142 سيارة مصطفة للمشاركة في السباق تحت أضواء حلبة مرسى ياس، يمكن للمشاهدين التطلع إلى سباقات متتالية.
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة كل الإثارة، فيمكنهم التسجيل للحصول على تذكرة الدخول المجانية عبر موقع حلبة مرسى ياس.