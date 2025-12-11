سباقات الإمارات تتجه نحو واحد من أقوى المواسم في تاريخها

الشحي نفسه يشارك في توجيه هذا النمو. فهو شخصية بارزة في مسيرة التطور الحديثة لدولة الإمارات، وقد لعب أدواراً محورية في صياغة مشاريع وطنية كبرى مثل «دو»، التي غيّرت مشهد الاتصالات في البلاد، ثم قام لاحقاً بتصوّر منطقة دبي للتصميم لتصبح مركزاً إبداعياً عالمياً. واليوم، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة A.R.M. القابضة، يشرف على استثمارات متنوعة تؤثر في مستقبل دبي الاقتصادي، وهي خبرة ينقلها مباشرة إلى عمله القيادي في هيئة الإمارات لسباق الخيل.