"سانيا ميرزا"..تحديات عاطفية ونفسية في مسيرتها الرياضية

"عندما بدأت قبل 30 عامًا، كان لدينا تاريخ طويل من لاعبي الكريكيت في مدينتي حيدر أباد. وعندما قالت فتاة لوالديها إنها تريد اللعب في ويمبلدون، اعتقد الناس أنها مزحة، ومن الجنون أن يكون لديك حلم مثل هذا."