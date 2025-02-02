"سانيا ميرزا"..تحديات عاطفية ونفسية في مسيرتها الرياضية
بالنسبة لبطلة العالم السابقة في التنس "سانيا ميرزا"، فإن الرياضة هي أكثر من مجرد لعبة؛ فهي شيء تشعر أنها غير مكتملة بدونه.
وقالت ميرزا خلال حديثها في اليوم الثاني لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025، إن رياضة التنس علمتها الكثير من حيث الفوز والخسارة، وكيفية العودة بعد الخسارة.
"لقد منحتني شعوراً بالانضباط، وجعلتني شخصاً ملتزماً. التنس بالنسبة لي أكثر من مجرد لعبة أو رياضة. أشعر بأنني لن أكون مكتملاً... لا أستطيع أن أتخيل ماذا كنت سأفعل إذا لم ألعب التنس. لا أستطيع أن أتخيل أن أكون شيئاً آخر"، هكذا قالت الرياضية الهندية التي تقيم الآن في دبي.
وأضافت "لا أستطيع أن أقول إن التنس هو كل شيء بالنسبة لي، لكنه يعني الكثير بالنسبة لي".
"لقد كانت دبي دائمًا بمثابة بيتي الثاني، وكانت بطولة دبي الحرة للتنس هي المكان الذي تغيرت فيه الكثير من الأشياء بالنسبة لي. سواء كنا نحب التنس أم لا، فنحن بحاجة إلى تشجيع الرياضة، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة".
لا تزال بطلة العالم السابقة مرتبطة باللعبة من خلال ظهورها المنتظم في البرامج التلفزيونية. "لا أستطيع أن أتخيل أن التنس لن يكون جزءًا من حياتي، بطريقة أو بأخرى".
"اعتقد الناس أنها مزحة"
بدأت ميرزا لعب التنس في سن مبكرة تبلغ 6 سنوات.
"عندما بدأت قبل 30 عامًا، كان لدينا تاريخ طويل من لاعبي الكريكيت في مدينتي حيدر أباد. وعندما قالت فتاة لوالديها إنها تريد اللعب في ويمبلدون، اعتقد الناس أنها مزحة، ومن الجنون أن يكون لديك حلم مثل هذا."
"هذه هي اللحظات التي يجب أن تؤمن فيها بنفسك وتتحدى الصعوبات التي تواجهك. لقد واجهت مليار احتمال لأن فتاة صغيرة لم تفعل ذلك من قبل."
لكن عائلتها والأشخاص المحيطين بها آمنوا بالأحلام، على حد قول ميرزا.
"بغض النظر عما يقوله الآخرون، إذا بذلت قصارى جهدك، فسوف تفوز. لا شيء مستحيل يبدو وكأنه جملة مكتوبة في كتاب. ولكن الحقيقة هي أنه يتعين عليك بذل كل ما في وسعك لمنح نفسك الفرصة للنجاح، بغض النظر عما تفعله."
الإصابات تترك أثرا عاطفيا
وأكدت أن التحدي هو جزء من الحياة، وأن من يتغلب عليه هو من ينجح.
"أشعر أنه مع أي شيء تفعله في الحياة - وخاصة ما تفعله للمرة الأولى - لا يوجد طريق يجب اتباعه؛ عندما تتغلب على التحدي، تتألق. التحديات هي شيء يجب عليك مواجهته وجهاً لوجه."
خضعت ميرزا لثلاث عمليات جراحية خلال مسيرتها المهنية التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.
"الإصابات جزء لا يتجزأ من حياة الرياضي. عليك أن تقبل أن هذه الإصابات قد تسبب لك انتكاسات وعليك أن تعمل بجد وتستعيد عافيتك. يعتقد الناس أن العودة من الإصابات الجسدية أمر صعب. لكن الأمر أصعب عاطفيًا وعقليًا."
كشفت ميرزا عن تأثير الإصابة التي تعرضت لها في معصمها أثناء الألعاب الأولمبية عليها. ورغم اعتقادها بأنها لن تتمكن من لعب التنس وتمثيل بلدها مرة أخرى، إلا أنها انتهت بالمشاركة في البطولات الأولمبية الثلاث التالية.
وأضافت: "كان الأمر يتعلق بالتغلب على تلك النكسات والحصول على الأشخاص المناسبين من حولي. استغرق الأمر عامين واضطررت إلى تعديل بعض الأشياء، لكنني عدت. عليك فقط الاستمرار في التطور".
وأكدت ميرزا أن هناك نقاشا متزايدا حول المشاكل النفسية التي يواجهها اللاعبون وسط تزايد الوعي، مقارنة بما كان عليه الحال قبل بضع سنوات.
"عندما كنت طفلة، لم يكن هناك أي نقاش أو حديث عن الصحة العاطفية والعقلية. كنت أسافر 30 أسبوعًا في العام وأبتعد عن أسرتي وأصدقائي. كنت أتنافس كل يوم."
وأضافت "إننا نعيش في فقاعة من الرغبة المستمرة في الفوز، وهو ما يؤثر سلباً على العقل. وإذا لم تفز، وهو ما يحدث كثيراً، فقد يؤدي ذلك إلى إرباك عقلك".
وأكدت ميرزا أن الرياضيين ليسوا روبوتات، بل يشعرون بالألم أيضًا، مضيفة أن المشاعر والضغوط مشاعر حقيقية يجب قبولها، ويجب على الرياضيين طلب مساعدة المحترفين عند الحاجة.
"من الناحية العقلية، إنها مهنة صعبة للغاية. كل المهن صعبة، لكن الرياضة مهنة وحيدة للغاية بشكل عام. عندما تعود وتخسر مباراة أو نهائي بطولة جراند سلام، تعود إلى غرفة فندق فارغة، وتشعر وكأنك وحيد في العالم أجمع".
كسرت ميرزا مضربها مرتين خلال مسيرتها الاحترافية التي استمرت عقدين من الزمن بسبب الإحباط بعد خسارة اللعبة.
"كنت أحد الأشخاص الذين حطموا المضرب. الجميع يشعرون بالإحباط، لكن لكل شخص طريقة مختلفة للتعبير عن الإحباط. خلال مسيرتي المهنية التي استمرت 20 عامًا، حطمت مضربين، مرة كل عشر سنوات. بعض الناس ينفسون عن غضبهم ويشعرون بتحسن بعد تحطيم المضرب. بصراحة، تحطيم المضرب هو مبلغ ضئيل مقابل مقدار التضحية والجهد المبذول. لا أمانع في ذلك من حين لآخر، لكن هذا ليس أسلوبي".
وتحدثت سانيا ميرزا أيضًا عن حب ابنها إيزان ميرزا مالك وشغفه بالرياضة.
"أحد أسباب اعتزالي هو قضاء المزيد من الوقت مع ابني. إنه يحب كرة القدم أكثر من التنس. لا ألومه. إنه يعيش في دبي. إنه ابن دبي. إنه مهووس بكرة القدم ورونالدو"، قالت.