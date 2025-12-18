"سابالينكا" و"كيريوس" جاهزان للمواجهة في دبي

أعربت المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا ولاعب التنس نيك كيريوس عن حماسهما قبل معركة الجنسين: المواجهة في دبي الأسبوع المقبل.
ستقام في 28 ديسمبر 2025 في كوكا كولا أرينا الشهيرة، حيث ستتبع معركة الجنسين: المواجهة في دبي مفهومًا مبتكرًا للجنسين يركز على الاستراتيجية والمهارة بدلاً من القوة الخام، ويستلهم من قواعد التنس الاحترافية لضمان التنافسية والترفيه.
قالت سابالينكا: “دبي دائماً تجلب طاقة مذهلة ولا أستطيع الانتظار لدخول الساحة والتواصل مع الجماهير.”
“هذه المباراة شيء مختلف تماماً، وأنا متحمسة لاختبار نفسي في صيغة جديدة للجنسين. يمكن للجماهير توقع مباراة مكثفة والكثير من المرح — أنا قادمة للفوز. يجب أن يكون نيك مستعداً.”
كيريوس متحمس ليكون جزءًا من هذه المناسبة الرائعة في دبي.
قال الأسترالي المتقلب: “أنا مستعد لتقديم ليلة ضخمة من التنس والترفيه.”
“سابالينكا تضرب الكرة بقوة أكثر من نصف اللاعبين في الجولة، ومع تغيير أبعاد الملعب، تصبح هذه معركة غريزة على حساب اللياقة البدنية. لم أتراجع أبداً عن تحدٍ، ولا أنوي البدء الآن.”
بعد أكثر من نصف قرن من انتصار بيلي جين كينغ على بوبي ريغز في معركة الجنسين التاريخية عام 1973، يعود روح تلك المباراة التحويلية إلى الواجهة مرة أخرى – هذه المرة في دبي.
تجمع هذه التفسير الجديد للعصر بين اثنين من أكثر المنافسين جاذبية وإثارة في التنس، حيث يحتفلون ليس فقط بالتميز الرياضي ولكن أيضًا بالإرث الثقافي والمحادثة المتطورة حول الجنس، المنافسة، والترفيه.
إلى جانب المباراة الرئيسية، ستتضمن الأمسية عروضًا من DJ Bliss، ولحظات تفاعلية مع المعجبين لاختبار مهاراتك في التنس، وترفيه منظم على الملعب يعزز الطاقة داخل الساحة.
باعتبارها موطنًا للحفلات الموسيقية العالمية والعروض الرياضية والترفيه العالمي، توفر ساحة كوكاكولا التي تتسع لـ 17,000 مقعد المسرح المثالي لهذه المواجهة التاريخية.