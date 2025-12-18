"سابالينكا" و"كيريوس" جاهزان للمواجهة في دبي

ستقام في 28 ديسمبر 2025 في كوكا كولا أرينا الشهيرة، حيث ستتبع معركة الجنسين: المواجهة في دبي مفهومًا مبتكرًا للجنسين يركز على الاستراتيجية والمهارة بدلاً من القوة الخام، ويستلهم من قواعد التنس الاحترافية لضمان التنافسية والترفيه.