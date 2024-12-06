سائق فريق "مكلارين": "فيرستابن" صادق ولا يحاول ترهيب الآخرين
حتى سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى الشهر الماضي، ظل سائق فريق مكلارين البريطاني "لاندو نوريس" ينافس على لقبه الأول في بطولة العالم للفورمولا 1.
لكن آماله في رفع الكأس الكبرى تحطمت عندما تعافى "ماكس فيرستابن" سائق فريق "ريد بول" من تراجعه في منتصف الموسم ليفوز بلقبه العالمي الرابع على التوالي.
لكن الألم لم يمنع نوريس البالغ من العمر 25 عاماً من تقديم دعمه لمنافسه الهولندي الذي يواجه سلسلة من الهجمات من "جورج راسل" بسبب حادث مؤسف في سباق جائزة قطر الكبرى.
واتهم راسل، سائق فريق المرسيدس البريطاني، فيرستابن بالتنمر على الحلبة. وفي نهاية المطاف، أدت تكتيكات القيادة العدوانية التي انتهجها فيرستابن في سباق جائزة قطر الكبرى إلى حرمانه من مركز الانطلاق الأول.
ورغم هذه النكسة، فاز فيرستابن بالسباق في قطر قبل أن يشن هجوماً لاذعاً على راسل، قائلاً إنه فقد كل احترامه للسائق البريطاني.
لكن نوريس يقول إنه لا يواجه أي مشكلة مع تكتيكات فيرستابن في القيادة وآرائه.
وقال البريطاني في أبو ظبي يوم الخميس: "آمل أن يستمر القتال والجدال لأن الأمر ممتع للغاية".
"لكل سائق طريقته الخاصة في التعامل مع الأمور، ولا أعتقد أن ماكس يحاول ترهيب الآخرين. فهو يقول الحقيقة فقط، والناس لا يحبون سماع الحقيقة في هذه الأيام. ولكنه صادق ويعبر عن رأيه فقط.
"وأنا على ما يرام تماماً مع هذا، فأحياناً أختلف مع رأيه، وأحياناً أتفق معه. ولكن هذا ما يحدث في الحياة، وتمضي قدماً. أنا أحترم ماكس كثيراً وأحترم جورج كثيراً، ولكن لا أبالي إذا فقدا احترامهما لبعضهما البعض!"
ربما يكون نوريس قد خسر فرصة الفوز بلقب السائقين، لكنه لا يزال يأمل في مساعدة فريقه للفوز بلقب الصانعين في أبو ظبي.
وقال "احتلال المركز الثاني (في بطولة السائقين) ليس مهماً. الشيء الوحيد الذي يهمني الآن هو بطولة الصانعين".
"بالنسبة للسائقين، الأمر أشبه بما يقولون إذا لم تكن الأول فأنت الأخير. أما بالنسبة لي، فلا يهمني إن كنت في المركز الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس.
"الآن أصبح هدفي الوحيد هو الفوز بالبطولة، فكلما حصلت على المزيد من النقاط لصالح الفريق، كان ذلك فوزاً كبيراً. وإذا ابتسمت بعد السباق، فهذا ليس بسبب الفوز ببطولة السائقين، بل بسبب الفوز ببطولة الصانعين".
وكشف نوريس بعد ذلك لماذا ستكون بطولة الصانعين ذات أهمية أكبر بالنسبة لفريقه مقارنة بمنافسيه على اللقب.
وقال في إشارة إلى مشاكل مكلارين في السنوات الأخيرة: "بالمقارنة مع جميع الفرق الأخرى التي نتنافس ضدها، سواء كانت ريد بول أو فيراري أو مرسيدس، لم يعاني أي منهم من الألم الذي مررنا به كفريق في السنوات الست الماضية".
"لذا فإن الفوز باللقب يوم الأحد سيعني لنا أكثر من أي شخص آخر."