سائق فريق "مكلارين": "فيرستابن" صادق ولا يحاول ترهيب الآخرين

"وأنا على ما يرام تماماً مع هذا، فأحياناً أختلف مع رأيه، وأحياناً أتفق معه. ولكن هذا ما يحدث في الحياة، وتمضي قدماً. أنا أحترم ماكس كثيراً وأحترم جورج كثيراً، ولكن لا أبالي إذا فقدا احترامهما لبعضهما البعض!"