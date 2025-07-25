سؤال ينتظر الإجابة: هل ستلعب الهند ضد باكستان في كأس آسيا بالإمارات؟

في تطور دراماتيكي للأحداث، وجدت الإمارات العربية المتحدة نفسها في الصدارة لاستضافة بطولة كأس آسيا للرجال T20 لهذا العام في سبتمبر/أيلول.
ومن المتوقع أن يعلن مجلس الكريكيت الآسيوي عن استضافة الإمارات للبطولة بعد أشهر من التكهنات بشأن مصير البطولة في أعقاب الصراع العسكري الذي استمر أربعة أيام بين الهند وباكستان في مايو/أيار.
ووافقت الهند، التي كان من المقرر أن تستضيف الحدث، على نقل البطولة إلى شواطئ الإمارات العربية المتحدة، بحسب تقارير في العديد من وسائل الإعلام الهندية.
وذكرت التقارير أن القرار اتخذ بعد اجتماع رفيع المستوى للجنة مكافحة الفساد عقد في دكا يوم الخميس.
في البداية، قرر مجلس مراقبة الكريكيت في الهند عدم حضور اجتماع دكا وسط التوترات الدبلوماسية المستمرة بين الهند وباكستان.
لكن مجلس الكريكيت الهندي كان لديه ممثل - نائب الرئيس راجيف شوكلا - والذي حضر الاجتماع افتراضيا.
ما يجعل الأمر مثيرا للاهتمام حقا هو أن الهند هي القوة المالية العظمى في اللعبة، ولكن مجلس الكريكيت الهندي يرأسه محسن نقفي، رئيس مجلس الكريكيت الباكستاني.
وفي خضم كل هذه الدراما، سيشعر مشجعو لعبة الكريكيت بالسعادة عندما يسمعون خبر إقامة البطولة على الرغم من العقبات.
ولكن هناك سؤال كبير يقلق كل مشجع - هل ستواجه الهند باكستان في البطولة؟
وفي يوم الأحد الماضي فقط، رفضت الهند اللعب ضد باكستان في بطولة العالم للأساطير، وهي بطولة مليئة بالنجوم تضم لاعبين دوليين سابقين، في إنجلترا.
ومن الطبيعي أن يتساءل المشجعون الآن حول مصير المواجهة بين الهند وباكستان في كأس آسيا.
تعد مباراة الكريكيت بين الهند وباكستان واحدة من أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة في العالم، وقد أصبحت أيضًا متشابكة مع الشؤون السياسية الفوضوية للجارتين النوويتين في جنوب آسيا اللتين خاضتا ثلاث حروب كاملة النطاق منذ تقسيم عام 1947.
ورفضت الهند أيضًا السفر إلى باكستان، الدولة المضيفة لكأس أبطال الكريكيت، في وقت سابق من هذا العام بسبب "أسباب أمنية" واختارت بدلاً من ذلك لعب جميع مبارياتها في دبي.
وبعد ذلك، أضافت الهند الملح إلى إصابة منافسيها، وفازت بالبطولة بعد فوزها على نيوزيلندا في المباراة النهائية، بينما خرجت باكستان من مرحلة المجموعات في البطولة.
ولكن في رد تقليدي متبادل، أعلنت باكستان أنها لن تشارك في أي بطولة متعددة الفرق على الأراضي الهندية حتى عام 2027.
وعلى هذه الخلفية، أصبحت الإمارات العربية المتحدة الآن المرشح الأوفر حظاً لاستضافة بطولة كأس آسيا هذا العام.
حتى الآن، ظل مسؤولو مجلس الكريكيت الهندي صامتين بشأن موقف البلاد من لعب الكريكيت مع باكستان في أعقاب الصراع العسكري الأخير.
تعد مباريات الهند وباكستان واحدة من أكبر مصادر الأموال في الرياضة، ويتابع المشجعون في جميع أنحاء العالم لعبة الكريكيت كل كرة عندما يتصادم الفريقان المتنافسان على ملعب الكريكيت.
في حين أن قرار مجلس الكريكيت الهندي بالمضي قدمًا في البطولة يشير إلى أن فريق الكريكيت في البلاد قد ينزل إلى الملعب ضد باكستان، إلا أن الكثير يمكن أن يحدث مع اقترابنا من البطولة.
قد يبدأ عدد قليل من مقدمي البرامج التلفزيونية الهنود المشهورين، الذين يتقنون تشكيل الرأي العام، في الصراخ بأعلى أصواتهم إذا أعطى مجلس الكريكيت الهندي الضوء الأخضر للصراع بين الهند وباكستان.
وكما حدث في الجولة الأخيرة الدرامية في مباراة T20، سيحبس مشجعو لعبة الكريكيت أنفاسهم الآن حتى ترتفع سحابة عدم اليقين.