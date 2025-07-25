سؤال ينتظر الإجابة: هل ستلعب الهند ضد باكستان في كأس آسيا بالإمارات؟

في حين أن قرار مجلس الكريكيت الهندي بالمضي قدمًا في البطولة يشير إلى أن فريق الكريكيت في البلاد قد ينزل إلى الملعب ضد باكستان، إلا أن الكثير يمكن أن يحدث مع اقترابنا من البطولة.