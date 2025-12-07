"زفوناريفا" تتألق في تحدي التنس الـ 28 بدبي

رغم تقدمها في السن، إلا أن فيرا زفوناريفا، المصنفة الثانية عالميًا سابقًا، ترفض الاستسلام وستواجه تحديًا مزدوجًا أمامها حيث تتنافس في نهائي الفردي والزوجي في اليوم الأخير من تحدي التنس الثامن والعشرين في الحبتور في منتجع الحبتور جراند، يوم الأحد.
الآن في سن 41، ستواجه زفوناريفا البالغة من العمر 20 عامًا حديثًا بيترا مارسينكو - بطلة بطولة الفجيرة W75 الافتتاحية يوم الأحد الماضي - ثم تتعاون مع مواطنتها رادا زولوتاريفا لمواجهة الثنائي التايلاندي الصيني شينيو جاو وماناشايا ساوانجكايو للحصول على لقب الزوجي.
ربما كان أكبر تشجيع مخصص للاعبة المخضرمة من روسيا حيث تعمقت في مباراة ماراثونية شاقة 6-3، 6-7 (4)، 6-4 ضد المراهقة البريطانية وبطلة فتيات أمريكا المفتوحة 2024 ميكا ستويزافليفيتش.
لم تثنِ المباراة الفردية التي استمرت ثلاث ساعات وتسع دقائق مذهلة من العمل المكثف زفوناريفا حيث عادت بعد أكثر من ساعة بقليل لتتعاون مع زولوتاريفا وتفوز 3-6، 7-5، 10-3 ضد الثنائي الهندي شريفالي راشميكا باميديباتي وأنكيتا راينا.
الروس الآن سيواجهون شينيو جاو ومانانشايا ساوانجكايو في نهائي الزوجي بعد أن واجه الثنائي التايلاندي الصيني تحديًا قويًا من أوليفيا جاديكي وميكا ستويزافليفيتش بينما فازوا 6-4، 7-5 في نصف النهائي الثاني الذي أقيم في وقت لاحق من المساء.
لكن زفوناريفا المخضرمة كانت تتألق في مجد هادئ بعد أدائها المذهل هنا هذا الأسبوع بعد أن حصلت على واحدة من أربع بطاقات فردية من المنظمين. “كانت معركة كبيرة هناك، ويمكنني أن أكون متأكدًا أنها ستكون معركة كبيرة أخرى في النهائي غدًا”، اعترفت الروسية البالغة من العمر 41 عامًا.
“هذه المباراة اليوم كان يمكن أن تذهب في أي اتجاه. أفهم أن هؤلاء الفتيات صغيرات وجائعات للنجاح، وبطبيعة الحال سيبذلن كل ما في وسعهن للفوز. لكنني لست من النوع الذي يستسلم بسهولة. لقد قطعت شوطًا طويلًا هنا هذا الأسبوع، خاصة بعد جراحة كتفي. أعلم أنه لن يكون الأمر سهلاً، لكنني مركزة على نهائيات الغد”، أصرت.
ستواجه زفوناريفا منافسة جديرة في الكرواتية مارسينكو، الفائزة بلقب W75 في الفجيرة الأسبوع الماضي. الكرواتية، التي أتمت العشرين يوم الخميس، كانت بطيئة في البداية. “لكن عندما استيقظت كنت بالفعل متأخرة بعدة فواصل في المجموعة الأولى. ببطء بدأت أستعيد إيقاعي وهذا ساعدني”، قالت مارسينكو.
“الأسبوع الماضي ساعدني في اكتساب الثقة في لعبي وقدرتي على البقاء في المباراة حتى النهاية. ماذا يمكنني أن أتوقع من فيرا [زفوناريفا]؟ ستكون معركة صعبة لأنها تمتلك اللعبة، ولا أمانع في الدخول كالمتحدية. يجب إنجاز المهمة وسأجلس مع مدربي [مارينو جاكيتش] لنرى كيف سنتعامل مع هذه المباراة”، ابتسمت.
ستبدأ الفعاليات في ملاعب التنس في منتجع الحبتور جراند مع نهائي الفردي في الساعة 1 مساءً يليه نهائي الزوجي. الدخول للجمهور العام مجاني.