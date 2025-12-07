"زفوناريفا" تتألق في تحدي التنس الـ 28 بدبي

“هذه المباراة اليوم كان يمكن أن تذهب في أي اتجاه. أفهم أن هؤلاء الفتيات صغيرات وجائعات للنجاح، وبطبيعة الحال سيبذلن كل ما في وسعهن للفوز. لكنني لست من النوع الذي يستسلم بسهولة. لقد قطعت شوطًا طويلًا هنا هذا الأسبوع، خاصة بعد جراحة كتفي. أعلم أنه لن يكون الأمر سهلاً، لكنني مركزة على نهائيات الغد”، أصرت.