"ريحان توماس" يقترب من الحلم بأداء مميز في تصفيات فلوريدا

يدرك لاعب الجولف الإماراتي "ريحان توماس"، أنّ رحلة الظفر ببطاقة "بي جي إيه" ليست مفروشة بالورود، وهو على أهبة الاستعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق هذا الحلم، خاصة بعد أن أنهى الجولة الافتتاحية من المرحلة النهائية للتصفيات في بونتي فيدرا بولاية فلوريدا، مسجلاً 70 ضربة.
وهذا اللاعب الواعد، الذي احتل المركز الثلاثين بين 171 لاعباً في اليوم الأول من البطولة، على علم بضرورة صقل مهاراته في ضرب الكرة، ليتمكن من تحسين ترتيبه والوصول إلى قمة قائمة المتصدرين، محققاً هدفه المنشود.
وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز"، قال "توماس": "لقد قدمت أداءً جيداً في الجولة الأولى اليوم، بالرغم من الرياح العاتية والطقس البارد الذي صعّب اللعب على الجميع. سأسعى جاهداً لتحسين ضرباتي، لأتمكن من تسجيل نقاط أفضل في الجولات القادمة".
وأضاف: "ستُقام جولتي الثانية يوم الجمعة على ملعب داي- فالي، وهو، في رأيي، مناسب أكثر لتسجيل نقاط جيدة، ولكنه يبقى تحدياً حقيقياً".
وتابع قائلاً: "تشير توقعات الطقس إلى اشتداد الرياح، مما سيجعل يوم الجمعة اختباراً صعباً آخر، لكنني على أتمّ الاستعداد لمواجهة هذا التحدي".
وفي يوم شهد صعوبة في تسجيل النقاط، تمكّن 29 لاعباً فقط من كسر حاجز المعدل القياسي للضربات.
تتطلّب هذه الجولة، التي ستقام على ملعبين عاليي الصعوبة، وهما نادي "ساوغراس" الريفي وملعب "دايز فالي" في "تي بي سي ساوغراس"، دقة واتّساقاً استثنائيّين، حيث يخوض جميع اللاعبين 72 حفرة دون أيّ تخفيض في عدد المشاركين.
وتصدّر الأمريكي "كوري شون"، البالغ من العمر 28 عاماً، قائمة اللاعبين بعد أن سجّل رقماً قياسياً جديداً في ملعب "دايز فالي" بنتيجة 61 ضربة، أي أقل بتسع ضربات عن المعدل القياسي للضربات. ويتقدّم "شون" بفارق خمس ضربات عن الأمريكي "ريتشي ويرينسكي"، صاحب المركز الثاني بتسجيله 66 ضربة.
مع وجود 25 بطاقة مؤهلة لبطولة "بي جي إيه"، يُدرك "ريحان" أهمية رفع مستواه ليحقق النتائج المرجوة.
وقد انطلق "ريحان"، اللاعب السابق في منتجع دبي كريك والذي يلعب الآن مع نادي إلس في دبي، من الحفرة رقم 10، ليُواجه بداية متعثّرة مع ارتكابه خطأين في الحفرتين 10 و13. لكنّه سرعان ما استعاد توازنه بتسجيل ضربة طائر في الحفرة 14، ليصل إلى نقطة المنتصف بنتيجة 36 ضربة، أي بزيادة ضربة واحدة عن المعدل.
وسرعان ما سجّل ضربتي طائر في الحفرتين الأولى والثانية، ليتقدّم على المعدل، قبل أن يخطئ في الحفرة الأخيرة رقم 9، ليعود إلى نقطة التعادل.
أما بالنسبة لإحصائيات توماس في الجولة الأولى من بطولة "بي جي إيه"، فقد أظهرت أنه تعادل مع لاعبين آخرين ليحتل المركز 78 في دقة الضربات، حيث نجح في 8 ضربات من أصل 14. وفيما يخص الوصول إلى المنطقة الخضراء، فقد تعادل ليصل إلى المركز 131، محققاً 8 ضربات ناجحة من أصل 18. ومن ناحية أخرى، برع توماس في إنقاذ الكرات من الرمال، حيث احتل المركز الأول مناصفة بعد نجاحه في محاولتين من أصل محاولتين. أما في عدد الضربات النهائية لإدخال الكرة إلى الحفرة، فقد كان في المركز التاسع مناصفة بمعدل 1.63.
بحلول ليلة الأحد، سيتأهل أفضل 5 لاعبين، بالإضافة إلى أي لاعبين آخرين يتعادلون معهم في النتيجة، إلى بطولة "بي جي إيه" لعام 2025. بينما سيحصل اللاعبون الـ 40 الذين يلونهم في الترتيب، مع أي لاعبين آخرين يتعادلون معهم، على عضوية جولة "كورن فيري".
وبالنسبة للاعبين الذين لم يحققوا نتائج تؤهلهم للانضمام إلى بطولة "بي جي إيه" أو الحصول على عضوية كاملة في جولة "كورن فيري"، فسيحصلون على فرصة المشاركة في كلتا الجولتين، ولكن بصفة مشروطة.
وسيتم اختتام الجولة المكونة من 72 حفرة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024.