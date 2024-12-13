"ريحان توماس" يقترب من الحلم بأداء مميز في تصفيات فلوريدا

أما بالنسبة لإحصائيات توماس في الجولة الأولى من بطولة "بي جي إيه"، فقد أظهرت أنه تعادل مع لاعبين آخرين ليحتل المركز 78 في دقة الضربات، حيث نجح في 8 ضربات من أصل 14. وفيما يخص الوصول إلى المنطقة الخضراء، فقد تعادل ليصل إلى المركز 131، محققاً 8 ضربات ناجحة من أصل 18. ومن ناحية أخرى، برع توماس في إنقاذ الكرات من الرمال، حيث احتل المركز الأول مناصفة بعد نجاحه في محاولتين من أصل محاولتين. أما في عدد الضربات النهائية لإدخال الكرة إلى الحفرة، فقد كان في المركز التاسع مناصفة بمعدل 1.63.