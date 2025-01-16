"ريحان توماس" يحقق بداية رائعة في جولة"كورن فيري" للجولف

حقق لاعب الجولف الهندي "ريحان توماس"، المولود في دبي، بداية رائعة في رحلته في جولة "كورن فيري" لعام 2025، حيث احتل المركز السابع والعشرين في بطولة جزر الباهاما للجولف التي تبلغ جوائزها مليون دولار، وهو أداء وصفه بأنه يجب أن يكون فخوراً به.