"ريحان توماس" يحقق بداية رائعة في جولة"كورن فيري" للجولف
حقق لاعب الجولف الهندي "ريحان توماس"، المولود في دبي، بداية رائعة في رحلته في جولة "كورن فيري" لعام 2025، حيث احتل المركز السابع والعشرين في بطولة جزر الباهاما للجولف التي تبلغ جوائزها مليون دولار، وهو أداء وصفه بأنه يجب أن يكون فخوراً به.
وأظهر الحدث، الذي أقيم في الملعب المذهل أوشن كلوب للغولف في جزيرة أتلانتس بارادايس من 12 إلى 15 يناير، ثبات ريحان وتصميمه حيث سجل جولات 68 و68 و66 و69 بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل 271.
فاز "هانك ليبيودا" من الولايات المتحدة ببطولة جزر الباهاما للجولف، محققاً نتيجة مذهلة بلغت 262 ضربة تحت المعدل.
وتحدث ريحان البالغ من العمر 25 عاماً، والحاصل على تأشيرة دبي الذهبية المرموقة، عن أدائه بحماس.
"لقد شعرت بحالة جيدة طوال الأسبوع. كانت الرياح قوية في اليوم الأخير، لكنني صمدت هناك - كنت فخوراً بنتائجي هذا الأسبوع"، هذا ما قاله لصحيفة خليج تايمز.
كما أعرب ريحان عن حماسه للمنافسة في جزر الباهاما، قائلاً: "نحن نستمتع، وهو أمر مهم للغاية في رأيي - من لا يستمتع في جزر الباهاما؟"
"أنا لست متأكداً حقاً من سبب إقامة البطولتين الأوليين في جزر الباهاما من الأحد إلى الأربعاء، ولكن لا بد أن تكون هناك أسباب وجيهة غير معروفة لي."
ورغم الأداء القوي الذي تضمن 19 بيردي على مدار أربع جولات، أقر ريحان بوجود مجال للتحسين قائلاً: "أحتاج فقط إلى معالجة بعض نقاط الضعف في لعبتي، ثم سأكون مستعداً حقاً. إنها بداية جيدة لموسم كورن فيري 2025".
حصل ريحان على بطاقة جولة كورن فيري الشهر الماضي في التصفيات النهائية، حيث احتل المركز 26 بالتساوي مع جولات 70 و72 و71 و68.
وهو يستعد الآن لتحديه المقبل في بطولة أباكو الكلاسيكية العظيمة Bahamas Great Abaco Classic، والتي تقع على بعد 30 دقيقة فقط بالطائرة من أتلانتس.
وبفضل هذا الحماس، يتطلع ريحان إلى الإنطلاق ببداية باهرة وتقديم أداء قوي في الموسم المقبل.
نتائج
(72 بار، 7118 ياردة):
هـ. ليبيودا (الولايات المتحدة) – 67، 62، 67، 66 – 262
إس إتش كيم (كوريا) – 66، 62، 71، 63 – 262
د. شور (الولايات المتحدة) – 65، 66، 66، 66 – 263
أ. سموذرمان (الولايات المتحدة) – 66، 69، 63، 66 – 264