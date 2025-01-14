"ريحان توماس" يتألق في جزر الباهاما بتسجيل 136 ضربة تحت المعدل
يُظهر "رايحان توماس"، المولود في دبي، مهاراته في جزر الباهاماس الاستوائية، حيث سجل جولتين قويتين من 68 ضربة ليصل إلى 136 ضربة تحت المعدل (4-) في بطولة "جريت إكسوما" في ظهوره الأول في جولة كورن فيري كحامل بطاقة.
ويحتل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما المركز 52، ويشارك في تحدي ملعب المحيط في جزيرة أتلانتس بارادايس، وهو ملعب يصفه بأنه "صعب ولكن به الكثير من فرص تحقيق النتائج الجيدة".
شهد الحدث، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 15 يناير 2025، مشاركة اللاعبين في مزيج من المناظر الخلابة للمحيط وظروف الملعب الصعبة. ومع تعليق اللعب في الساعة 5:41 مساءً بسبب الضوء الخافت و17 لاعباً لم يكملوا جولتهم الثانية بعد، فإن أداء ريحان الثابت يضمن أنه في وضع جيد قبل نهاية الأسبوع.
"حتى الآن الأمور جيدة، جزر الباهاماس مذهلة. أنا أستمتع كثيراً مع مساعدي. هو معي في عدة بطولات. كان حمالًا في الموسم الماضي مع كريس فينتورا. الملعب صعب – ولكن هناك الكثير من الفرص لاحراز "البيرديز".
محاولة الحصول علي "بيرديز"
ورغم سعادته بأدائه، يعترف ريحان بأنه يسعى إلى تحقيق المزيد من النقاط. ويقول: "لقد لعبت بشكل جيد، ولكنني أحتاج فقط إلى تسجيل المزيد من النقاط ــ ألا نقول جميعاً ذلك؟"
حصل ريحان على بطاقة جولة كورن فيري لعام 2025 الشهر الماضي، حيث احتل المركز السادس والعشرين في مدرسة التصفيات النهائية. وهو الآن في المرتبة 987 في التصنيف العالمي الرسمي للجولف، وهو حريص على ترك بصمته على أصعب أرض اختبار للجولف.
ويحتل جون فان ديرلان من الولايات المتحدة الأمريكية صدارة الترتيب، حيث تألق في جولتين مثيرتين للإعجاب، حيث سجل 60 و64 نقطة ليحدد وتيرة المنافسة.
أما بالنسبة لريحان، فإن الأمر كله يدور حول الحفاظ على العزم والحيوية وتحقيق "البيرديز".