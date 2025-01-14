"ريحان توماس" يتألق في جزر الباهاما بتسجيل 136 ضربة تحت المعدل

شهد الحدث، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 15 يناير 2025، مشاركة اللاعبين في مزيج من المناظر الخلابة للمحيط وظروف الملعب الصعبة. ومع تعليق اللعب في الساعة 5:41 مساءً بسبب الضوء الخافت و17 لاعباً لم يكملوا جولتهم الثانية بعد، فإن أداء ريحان الثابت يضمن أنه في وضع جيد قبل نهاية الأسبوع.