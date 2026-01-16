ريحان توماس يتألق بـ 23 "بيردي" في افتتاحية جولة "كورن فيري" بالباهاما

فاز بالبطولة تايلور ديكسون (الولايات المتحدة) البالغ من العمر 33 عاماً، والذي سجل جولات (67، 62، 67، 65) بإجمالي 27 ضربة تحت المعدل، محققاً الفوز بفارق ثلاث ضربات. وشملت أبرز اللقطات جولة ديكسون الثانية الاستثنائية: فبعد انطلاقه من نقطة البداية (Tee) في الحفرة رقم 10، سجل 29 ضربة في التسع حفر الخلفية (الحفر من 1 إلى 9)، تضمنت "بيردي" في الحفرة الأولى و"إيغل" في الحفر الرابعة والسابعة والتاسعة؛ حيث كانت الأوليان من فئة "بار 5" والأخيرة "بار 4" بطول 433 ياردة، وهي ثامن أصعب حفرة في الأسبوع.