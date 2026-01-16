ريحان توماس يتألق بـ 23 "بيردي" في افتتاحية جولة "كورن فيري" بالباهاما

بدأ ريحان توماس (الهند) المقيم في دبي بداية قوية في عام 2026 في بطولة "باهاماس غولف كلاسيك" في "أتلانتس بارادايس آيلاند" ضمن جولة "كورن فيري"، حيث سجل جولات (64، 70، 66، 72) بمجموع 272 ضربة لـ 72 حفرة، أي 16 ضربة تحت المعدل، لينهي البطولة في المركز 33 مكرر.
يخوض اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً موسمه الثاني في جولة "كورن فيري"، بعدما استعاد بطاقته للمشاركة في الجولة عبر مدرسة التأهيل التابعة لجولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA Tour) الشهر الماضي في فلوريدا.
وقد افتتح المنافسات بجولة أولى رائعة سجل فيها 64 ضربة، والتي اضطر لإكمالها في اليوم الثاني بسبب تلاشي الضوء وموعد انطلاقه المتأخر في الجولة الأولى. وفي مرحلة ما، وصل توماس إلى ثماني ضربات تحت المعدل بعد 15 حفرة، مسجلاً ثمانية "بيردي" قبل أن ينهي الجولة بثلاث ضربات "بار" في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.
وعبر الجولات الأربع، سجل توماس 23 "بيردي"، وخمس "بوغي"، وواحدة "دبل بوغي"، بينما لعب بقية الحفر بمعدل "بار".
وتستمر جودة جولة "كورن فيري" في إثارة الإعجاب؛ حيث استقر حد التأهل (The cut) بعد 36 حفرة عند سبع ضربات تحت المعدل، وفشل أربعة لاعبين فقط (مع حالتي انسحاب) في تحقيق المعدل أو أفضل منه. وبلغ متوسط جولات المشاركين في الميدان ما يزيد قليلاً عن 68.6 ضربة على ملعب يبلغ طوله 7,159 ياردة.
فاز بالبطولة تايلور ديكسون (الولايات المتحدة) البالغ من العمر 33 عاماً، والذي سجل جولات (67، 62، 67، 65) بإجمالي 27 ضربة تحت المعدل، محققاً الفوز بفارق ثلاث ضربات. وشملت أبرز اللقطات جولة ديكسون الثانية الاستثنائية: فبعد انطلاقه من نقطة البداية (Tee) في الحفرة رقم 10، سجل 29 ضربة في التسع حفر الخلفية (الحفر من 1 إلى 9)، تضمنت "بيردي" في الحفرة الأولى و"إيغل" في الحفر الرابعة والسابعة والتاسعة؛ حيث كانت الأوليان من فئة "بار 5" والأخيرة "بار 4" بطول 433 ياردة، وهي ثامن أصعب حفرة في الأسبوع.
أقيمت أول بطولتين في جولة "كورن فيري" لعام 2026 في جزر الباهاما من الأحد إلى الأربعاء، قبل أن تنتقل الجولة إلى بنما في الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير، لتستأنف الجدول التقليدي من الخميس إلى الأحد.
وقال توماس لصحيفة "خليج تايمز": "لقد لعبت بشكل متماسك تماماً طوال الأسبوع في هذه البطولة الأولى من الموسم بالنسبة لي وللجولة على حد سواء. كنت متوتراً قليلاً في البداية، وهو أمر ليس سيئاً أبداً، لكنني بشكل عام كنت سعيداً جداً بكيفية لعبي".
وتابع: "في الجولة النهائية، تركت الأمور تفلت مني قليلاً في منتصف الجولة، حيث سددت الكرة في الماء في الحفرة التاسعة وخارج الحدود في الحفرة التالية، لكنني تمكنت رغم ذلك من تسجيل خمسة 'بيردي' في تلك الجولة ومعادلة المعدل بـ 72 ضربة".
واختتم توماس حديثه قائلاً: "من الرائع أن يبدأ الموسم، لدي ذكريات طيبة في هذا الملعب من العام الماضي، وسنلعب الأسبوع المقبل مجدداً في جزر الباهاما. أنا متحمس حقاً لبدء العام بشكل إيجابي للغاية".
بطولة توماس القادمة هي "باهاماس غريت أباكو كلاسيك" في نادي أباكو في "ويندينج باي"، والمقرر إقامتها من الأحد 18 إلى الأربعاء 21 يناير 2026، مرة أخرى بمحفظة جوائز تبلغ مليون دولار.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.PGATour.com