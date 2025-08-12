ريحان توماس لاعب دبي يقع ضحية خطأ إداري صادم في جولة "كورن فيري"

تلاشت آمال ريحان توماس، المولود في دبي، في بطولة بنك بينيكل المقدمة من وودهاوس، التي تبلغ جوائزها مليون دولار، ليس بسبب أدائه، بل بسبب خطأ إداري مذهل.

تم تخصيص المركز الاحتياطي الأول للاعب البالغ من العمر 25 عامًا، الذي تحول إلى الاحتراف في يونيو 2024 ويمثل منتجع خور دبي ودبي جولف، في حدث جولة كورن فيري في نادي إنديان كريك للغولف في نبراسكا. حتى أن والده، جون، سافر من دبي لمشاهدته وهو يتنافس.

انتظر توماس بصبر طوال يوم الخميس، على أمل انسحاب في اللحظة الأخيرة ليفتح له الباب. لكنه لم يأت أبدًا - أو هكذا بدا الأمر. ومن المفارقات أن أربعة لاعبين انسحبوا بالفعل، ولكن بعد أن بدأوا جولتهم الأولى.

مكالمة هاتفية تحمل أخبارًا صادمة

ثم جاءت المفاجأة. أثناء عودته بالسيارة إلى قاعدته الأمريكية في أوكلاهوما، رن هاتف توماس دون توقف. عندما رد، علم بالحقيقة: خطأ كتابي كلفه مكانه في البطولة.

إذ تم إدخال اسم الجنوب أفريقي إم. جيه. دافو، الذي كان يجب أن يكون ضمن الاحتياطيين، بشكل خاطئ قبل توماس بسبب سوء تخصيص لفئة التصنيف. كان دافو (36 عامًا) قد لعب في وقت سابق بطولة آيسكو في جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين بموجب إعفاء طبي كان قد انتهى. وتغير تصنيفه إلى جولة كورن فيري، لكن إعادة ترتيب الفئات وضعته في مرتبة أعلى مما كان مؤهلاً له.

كان ينبغي أن يحصل توماس، المصنف 107، على المركز الأخير المتاح. وبدلاً من ذلك، لعب دافو وأنهى البطولة في المركز 39 متعادلاً مع جولات 67، 66، 73، و72، وحصل على 5,100 دولار وتقدم إلى المركز 107 في الترتيب.

في حديثه لصحيفة "خليج تايمز" من الولايات المتحدة، قال توماس: "على ما يبدو، سأحصل على بعض الأماكن كجزء من التعويض عن الخطأ. أنا الآن في المركز 113 في جدول النقاط. سنرى كيف تسير هذه المحادثات مع فريقي الإداري".

التركيز وسط الانتكاسة

"من الواضح أن الأمر مخيب للآمال وأحد تلك الأشياء المؤسفة التي لا يمكنني التحكم فيها. كل أسبوع، في هذا الوقت من الموسم، هو مهم للغاية. سأركز على لعب الغولف الخاص بي، وإذا لعبت بشكل جيد، فسوف تتحسن كل الأمور من تلقاء نفسها".

كان والده واقعيًا بنفس القدر: "ريحان بحاجة إلى الوصول إلى المراكز الـ 75 الأولى ليصعد إلى النهائيات ويحتفظ ببطاقته الكاملة - لديه أربع بطولات متبقية قبل بطولة كورن فيري، وإذا قدم أداءً جيدًا، فلن يهم أي من هذا. إنه فتى قوي، ولنأمل ذلك".

هذا الأسبوع، تم تأكيد مشاركة توماس في بطولة ألبرتسونز بويزي المفتوحة برعاية شيفرون في أيداهو، والتي تبلغ جوائزها مليون دولار. ومع حصول أفضل 20 لاعبًا في تصنيف كورن فيري في نهاية الموسم على بطاقات جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين لعام 2026، فإن المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى.

حظًا سعيدًا لريحان، ولنأمل أن تكون هذه لحظة حاسمة في الموسم بالنسبة له بشكل إيجابي. إنه يستحق ذلك.

للتذكير، فاز الجنوب أفريقي كريستو لامبريشت بالبطولة، وحصل على 180,000 دولار بجولات من 67، 67، 65، و66 بإجمالي 265 لـ 72 حفرة، أي 19 تحت المعدل. وتقدم إلى المركز العاشر في تصنيف كورن فيري.