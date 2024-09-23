"ريبير جي سي" يحقق لقب"لايف جولف" بأداء رائع
في ختام مثير لموسم "لايف غولف" لعام 2024، حصل فريق "ريبير جي سي" على بطولة الفرق بقيمة 50 مليون دولار في (مارديو غلوف كلاب) في دالاس، تكساس.
وحقق الفريق الأسترالي، الذي يضم كام سميث، ومات جونز، ولوكاس هربرت، ومارك ليشمان، مجموعاً رائعاً بلغ 277 نقطة في اليوم الأخير.
"وقد ضمن لهم الأداء الرائع الفوز باللقب، بالإضافة إلى شيك بقيمة 14 مليون دولار للفائز، حيث تفوقوا على فرق الدرجة الأولى الأخرى للفوز بالبطولة المرموقة. وكان ذلك بمثابة ختام مناسب لموسم مكثف، حيث ارتقى فريق ريبير جي سي إلى مستوى الحدث عندما كان الأمر في غاية الأهمية."
كان لدى فريق ريبير جي سي موسم قوي وكان المصنف الثالث هذا الأسبوع - مع فوزين للفريق على أرضه في أديلايد والأسبوع التالي في سنغافورة ومرتين في المركز الثاني والثالث - خمسة منصات تتويج في المجموع.
حصلوا على استراحة يوم الجمعة وفي الدور نصف النهائي يوم السبت، تغلبوا على "فايربولس جي سي" بنتيجة 2-1 للوصول إلى اليوم النهائي كواحد من الفرق الأربعة في المستوى الأول مع فرصة الفوز ببطولة لايف غولف تيم .
"مع احتساب جميع النتائج الأربع، سجل سميث 68، وهربرت 69، وجونز 70، وليشمان 70، ليحققوا نتيجة 11 تحت المعدل للفوز بفارق ثلاث ضربات عن فريقين في المركز الثاني بالتساوي: فريق 4 ايس جي سي بقيادة داستن جونسون وفريق ايرون هيدس جي سي بقيادة كيفن نا، الذي كان الفريق المفاجئ لهذا الأسبوع."
"علق الكابتن سميث بعد الجولة قائلاً: 'لقد كانت مشاهدة جدول الترتيب اليوم أمراً مرهقاً للغاية. كنت تقريباً أرغب في إبعاد نظري عنه، لكنني لم أستطع. كنت مهتماً جداً بما كان يتعين علينا القيام به.'"
ورغم أن الفريق عانى من خطأين مزدوجين، إلا أنه حقق 21 طائراً، وهو الأفضل بين أبرز المنافسين.
واختتم سميث حديثه قائلاً: "لم أشعر في أي لحظة اليوم بأننا نعاني من ضغط شديد أو أننا مضطرون لفعل أي شيء. أعتقد أن هناك شعوراً حقيقياً داخل الفريق بأن هؤلاء اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم".
"سجل اللاعب أنيربان لاهيري (نادي كراشرز للجولف) المقيم في دبي 69 نقطة في الجولة النهائية، مما ساعد فريقه على احتلال المركز السابع بالتساوي. وفي الوقت نفسه، سجل زميله المقيم في دبي أدريان ميرونك (نادي كليكس للجولف) 76 نقطة في الجولة النهائية، حيث احتل فريقه المركز الحادي عشر من بين 13 فريقاً."
"النشاط القادم لبطولة لايف غولف سيكون حدث لايف غولف بروموشن لعام 2024، حيث يحصل أفضل ثلاثة لاعبين على بطاقات التأهل لبطولة لايف غولف لعام 2025. في العام الماضي، تأهل كل من كالي ساموجا (فنلندا)، وجينيشيرو كوزوما (اليابان)، وكيران فينسينت (زيمبابوي) في نادي أبوظبي للجولف. ستقام التصفيات المؤهلة لعام 2024 في نادي الرياض للجولف من 12 إلى 14 ديسمبر 2024."
ينطلق موسم لايف جولف 2025 في نادي الرياض للجولف، بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2025.
نتائج
المستوى 1 – البطولة
ريبر جي سي: -11: (سميث 68، هربرت 69، جونز 70، ليشمان 70).
تي 2. 4 اي سي جي سي: -8: (جونسون 69، ريد 69، بيريز 71، فارنر الثالث 71).
تي 2 .ايرون هيدس جي سي : (-8 كوزما 69 ان اي 69 ) .
الفيلق الثالث عشر: -6: (هاتون 68، كاتلين 70، سورات 71، فينسنت 73).
المستوى الثاني – أصحاب الأداء المتوسط
ستينغر جي سي: -15: (جريس 65، شوارتزل 66، أوستويزن 68، بورمستر 74).
فاير بولز : -14: (جارسيا 66، أنسر 68، تشاكارا 69، بويج 71).
تي 7 كراشر جي سي : -2: (كيسي 69، لاهيري 70، ديشامبو 73، هاويل الثالث 73).
تي 7 هيافليرز جي سي : -2 (ستييلي 68 , اوغليتريي 70 ترانغلي 72 , مايكيلسون 76) .
المستوى 3 – الفرق المتعثرة
ماجستيكس جي سي: -5: (هورسفيلد 69، بولتر 71، ويستوود 71، ستينسون 72).
توريوك : -4: (مونيوز 64، أورتيز 71، نيمان 74، بيريرا 75).
كليكس جي سي : -1: (كايمر 70، بلاند 70، ساموجا 71، ميرونك 76).
رانغ غوتس جي سي +4 (يوهلين 69 , واتسون 73 , بيتيرز 73 , وولف 77 ) .
سماش جي سي +12: (ماكدويل 71، جوتش 71، كوكراك 78، كوبكا 80) .