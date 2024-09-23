"ريبير جي سي" يحقق لقب"لايف جولف" بأداء رائع

في ختام مثير لموسم "لايف غولف" لعام 2024، حصل فريق "ريبير جي سي" على بطولة الفرق بقيمة 50 مليون دولار في (مارديو غلوف كلاب) في دالاس، تكساس.

وحقق الفريق الأسترالي، الذي يضم كام سميث، ومات جونز، ولوكاس هربرت، ومارك ليشمان، مجموعاً رائعاً بلغ 277 نقطة في اليوم الأخير.