"ريان مالهان".. موهبة من دبي إلى قمة العالم في كرة الريشة

بصفته أول لاعب من الإمارات العربية المتحدة وغرب آسيا يحرز ميدالية في بطولة آسيا للناشئين تحت 17 وتحت 15 عاماً لكرة الريشة في تشنغدو، الصين، عام 2024، واصل ريان تحقيق خطوات كبيرة، حيث فاز ببرونزية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 وذهبية في بطولة دولية حديثة في المجر.