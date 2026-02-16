"ريان مالهان".. موهبة من دبي إلى قمة العالم في كرة الريشة

ولد ريان مالهان في عائلة من الأكاديميين، لكنه لا يتصدر امتحانات المدرسة. بدلاً من ذلك، اكتشف المراهق الهندي المولود في دبي الصيغة ليصبح لاعب كرة ريشة دولياً من النخبة.
في الخامسة عشرة من عمره فقط، صعد ريان إلى المركز الأول عالمياً في فئة تحت 19 عاماً، وهو إنجاز رائع لشخص يتنافس فوق فئته العمرية.
“أنا سعيد جداً بكوني المصنف الأول عالمياً (في فئة تحت 19 عاماً) لأنني صغير جداً. من النادر جداً أن تكون في هذه الفئة في مثل هذه السن المبكرة،” قال نجم كرة الريشة الإماراتي الصاعد لصحيفة الخليج تايمز.
بصفته أول لاعب من الإمارات العربية المتحدة وغرب آسيا يحرز ميدالية في بطولة آسيا للناشئين تحت 17 وتحت 15 عاماً لكرة الريشة في تشنغدو، الصين، عام 2024، واصل ريان تحقيق خطوات كبيرة، حيث فاز ببرونزية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 وذهبية في بطولة دولية حديثة في المجر.
“لقد تحسنت كثيراً الآن. تدريباتي أصبحت أكثر كثافة، ولياقتي البدنية تحسنت،” قال. “لقد عمل مدرباي على جميع نقاط ضعفي لجعلني لاعباً أفضل.”
كما أقر ريان بالدعم الذي قدمه له النظام البيئي الرياضي في الإمارات العربية المتحدة في دبي.
“لدي الكثير من الامتنان لاتحاد الإمارات لكرة الريشة ونورة الجسمي، رئيسة الاتحاد، على دعمهم المستمر،” قال. “جميع مدرباي في دبي، والأشخاص في لجنة المواهب الرياضية — بدون دعمهم، لم يكن هذا ممكناً.”
بينما هدفه الفوري هو الألعاب الأولمبية للشباب، يأمل ريان في تمثيل الإمارات العربية المتحدة على أكبر مسرح للرياضة’.
“هدفي الأسمى هو اللعب في الألعاب الأولمبية الصيفية. هذا’ هو الحلم الأكبر،” قال. “لكنني أعلم أن عليّ العمل بجد لتحقيق ذلك.”
ريان، وهو معجب كبير بالمايسترو الصيني لين دان (الذي يعتبر أعظم لاعب على الإطلاق)، يعتقد أن دبي قد وفرت له المنصة المثالية لملاحقة أحلامه.
“العيش في دبي ميزة كبيرة لأن العديد من لاعبي كرة الريشة النخبة يتدربون هنا،” قال.
“فيكتور أكسلسن (بطل أولمبي مرتين وبطل عالم ثلاث مرات من الدنمارك) ولاكشيا سين (حائز على برونزية بطولة العالم وميدالية ذهبية في ألعاب الكومنولث من الهند) يتدربون هنا بانتظام،” قال.
“لم أتدرب معهم، لكنني أتدرب بانتظام مع أندرس أنطونسن (المصنف الثالث عالمياً من الدنمارك). كلما كان في دبي، يتصل بي، وألعب معه. وقد ساعدني ذلك كثيراً أيضاً في تحسين مستواي.
“لذا لو لم أكن في دبي، لما كان هذا ممكناً.”