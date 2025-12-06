رونالدو يعود إلى أبوظبي بمباراة ودية

كريستيانو رونالدو يعود إلى أبوظبي الأسبوع المقبل، حيث يلتقي النصر مع نادي الوحدة في مباراة ودية يوم 10 ديسمبر 2025 على استاد آل نهيان.
من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات (6:30 مساءً بتوقيت السعودية)، بحسب ما أعلن نادي الوحدة.
يعيش جمهور الإمارات حالة من الحماس الكبير ترقبًا لعودة كريستيانو رونالدو إلى أبوظبي، إذ يتصدر نجم النصر قائمة المشاركين في المباراة الودية المنتظرة. وسينضم إليه زميلاه ساديو مانيه وجواو فيليكس ضمن معسكر النصر التدريبي في العاصمة.
كانت آخر زيارة لـرونالدو إلى العاصمة الإماراتية في أبريل 2024 للمشاركة في كأس السوبر السعودي الذي استُضيف في أبوظبي للمرة الأولى خارج السعودية. وفي وقت سابق من العام نفسه، لعب ضد نادي العين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا الذي أُقيم أيضًا في الإمارات.
سيقود دوسان تاديتش فريق الوحدة، إلى جانب لاعبين واعدين مثل ديارا وأرناؤ براداس، بينما يواصل النادي استعداداته للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، وفقًا للبيان الصادر عن النادي
يتصدر النصر حاليًا دوري المحترفين السعودي، فيما يحتل الوحدة المركز الثاني في دوري المحترفين الإماراتي، ويسعى الفريقان لتحقيق النجاح الإقليمي والقاري.
وتتزامن المباراة الودية مع فترة التوقف في منتصف الموسم في كلا الدوريين، ما يمنح النصر الفرصة لإقامة معسكر تدريبي في أبوظبي وصقل مستواه استعدادًا للتحديات المقبلة، بحسب ما ورد في البيان.
وصرّح كريستيانو رونالدو أن كأس العالم 2026 سيكون بالتأكيد الأخير له، حيث وضع جدولًا زمنيًا لتلميحاته بشأن الاعتزال يوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه سيتوقف عن اللعب خلال "عام أو عامين"، بعدما قال للعالم إنه سيعتزل قريبًا.
التذاكر متاحة الآن عبر الإنترنت من خلال منصة Platinumlist لحضور هذه المباراة التي تجمع نجومًا من العيار الثقيل.