رونالدو يعود إلى أبوظبي بمباراة ودية

وصرّح كريستيانو رونالدو﻿ أن كأس العالم 2026﻿ سيكون بالتأكيد الأخير له، حيث وضع جدولًا زمنيًا لتلميحاته بشأن الاعتزال يوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه سيتوقف عن اللعب خلال "عام أو عامين"، بعدما قال للعالم إنه سيعتزل قريبًا.