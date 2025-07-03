"رونالدو" والأندية الإنجليزية ينعون"دييغو جوتا"

مع ورود أنباء عن وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا إثر حادث سيارة مروع، اجتمع عالم كرة القدم معًا، متحدًا في الحزن.

توفي جوتا، لاعب ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حادث سيارة بإسبانيا عن عمر يناهز 28 عامًا.

نقلت رويترز عن الشرطة المحلية وإدارة الإطفاء في زامورا قولها إن سيارة لامبورغيني التي كان يستقلها جوتا انحرفت عن الطريق وتحطمت قبل أن تشتعل فيها النيران. كما توفي شقيق جوتا في الحادث.

وعانى زميل جوتا والنجم كريستيانو رونالدو من الخسارة المفاجئة.

"هذا غير منطقي. كنا مع المنتخب الوطني للتو، وأنت تزوجت للتو. إلى عائلتك وزوجتك وأولادك، أتقدم بأحر التعازي وأتمنى لهم كل القوة. أعلم أنك ستظل معهم دائمًا. رحمهما الله يا ديوغو وأندريه. سنفتقدكما جميعًا"، هذا ما نشره رونالدو على حسابه على X.

وكان جوتا ورونالدو قد ساعدا البرتغال على الفوز على إسبانيا والفوز بدوري الأمم الأوروبية في وقت مبكر من الشهر الماضي.

وقال نادي ليفربول في منشور على موقع X إنهم "دمروا" بسبب الوفاة المأساوية للمهاجم.

سارعت أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تقديم تعازيها لعائلة جوتا وليفربول. كان جوتا قد تزوج للتو من صديقته روت كاردوسو، والدة أطفاله الثلاثة، قبل أسبوعين.

مانشستر سيتي