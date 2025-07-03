"رونالدو" والأندية الإنجليزية ينعون"دييغو جوتا"

مع ورود أنباء عن وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا إثر حادث سيارة مروع، اجتمع عالم كرة القدم معًا، متحدًا في الحزن.
توفي جوتا، لاعب ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حادث سيارة بإسبانيا عن عمر يناهز 28 عامًا.
نقلت رويترز عن الشرطة المحلية وإدارة الإطفاء في زامورا قولها إن سيارة لامبورغيني التي كان يستقلها جوتا انحرفت عن الطريق وتحطمت قبل أن تشتعل فيها النيران. كما توفي شقيق جوتا في الحادث.
وعانى زميل جوتا والنجم كريستيانو رونالدو من الخسارة المفاجئة.
"هذا غير منطقي. كنا مع المنتخب الوطني للتو، وأنت تزوجت للتو. إلى عائلتك وزوجتك وأولادك، أتقدم بأحر التعازي وأتمنى لهم كل القوة. أعلم أنك ستظل معهم دائمًا. رحمهما الله يا ديوغو وأندريه. سنفتقدكما جميعًا"، هذا ما نشره رونالدو على حسابه على X.
وكان جوتا ورونالدو قد ساعدا البرتغال على الفوز على إسبانيا والفوز بدوري الأمم الأوروبية في وقت مبكر من الشهر الماضي.
وقال نادي ليفربول في منشور على موقع X إنهم "دمروا" بسبب الوفاة المأساوية للمهاجم.
سارعت أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تقديم تعازيها لعائلة جوتا وليفربول. كان جوتا قد تزوج للتو من صديقته روت كاردوسو، والدة أطفاله الثلاثة، قبل أسبوعين.
وقال مانشستر سيتي، المنافس الدائم لليفربول في أنفيلد، إنه شعر بالصدمة من هذه الأنباء.
وأعرب نادي مانشستر سيتي، المملوك لأبو ظبي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمته وحزنه العميقين لسماع نبأ وفاة دييغو جوتا. ونتقدم بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وجميع العاملين في نادي ليفربول لكرة القدم في هذا المصاب الجلل. رحمه الله يا دييغو.
في هذه الأثناء، قال مانشستر يونايتد، الغريم اللدود لليفربول: "خالص تعازينا لأحباء دييجو جوتا وشقيقه أندريه، وكل من يرتبط بنادي ليفربول لكرة القدم بعد الأخبار المفجعة اليوم".
وقال أرسنال الذي يتنافس مع ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم القليلة الماضية: "أفكار الجميع في أرسنال مع عائلة ديوجو وأصدقائه وكل المرتبطين بنادي ليفربول لكرة القدم".
وقال نادي إيفرتون، جار ليفربول في ميرسيسايد، إنه يشعر "بحزن عميق".
وأعرب نادي إيفرتون عن حزنه العميق لرحيل دييغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا. تعازينا لأسرتيهما وأصدقائهما في هذا المصاب الجلل.
وقال تشيلسي، الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات، إن أفكاره مع عائلة جوتا.
وأعرب نادي تشيلسي لكرة القدم عن حزنه العميق لوفاة دييغو جوتا وشقيقه أندريه. ونتقدم بخالص التعازي لأسرتيهما وأصدقائهما وجميع أعضاء نادي ليفربول في هذا الوقت العصيب.
ببالغ الحزن والأسى، تلقى نادي توتنهام هوتسبير نبأ وفاة دييغو جوتا. نتقدم بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وجميع أعضاء نادي ليفربول لكرة القدم في هذا الوقت العصيب.
وقال نادي أستون فيلا: "يود الجميع في نادي أستون فيلا لكرة القدم أن يعربوا عن أعمق تعازيهم لعائلة وأصدقاء وأحباء دييجو جوتا وكل شخص في نادي ليفربول لكرة القدم في هذا الوقت المأساوي".
نجم ليفربول دييغو جوتا يموت في حادث سيارة، بعد أسبوعين من زواجه.. "فوتبول إنسايدر" مع ميكائيل سيلفستري: كيف سيطر ليفربول على سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.