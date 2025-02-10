روضة غانم وتغيير النظرة المجتمعية نحو الرياضة النسائية

وتتطلع غانم، المتدربة في نادي دبي لأصحاب الهمم، إلى تقديم أداء مميز في جائزة دبي الكبرى 2025 التي ستُقام على أرضها، وتعد فرصة هامة لها لإظهار مهاراتها أمام جمهورها المحلي.

وقالت المقيمة في دبي والتي ستتنافس في مسابقة دفع الجلة للسيدات فئة F33: "أريد أن أصبح واحدة من الأفضل في آسيا".