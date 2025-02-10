روضة غانم وتغيير النظرة المجتمعية نحو الرياضة النسائية
تترقب لاعبة ألعاب القوى الإماراتية الواعدة روضة غانم بفارغ الصبر مشاركتها الثانية في جائزة فزاع الكبرى لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي تحتفل هذا العام بمرور 16 عاماً على تأسيسها، وذلك في الأيام القليلة المقبلة.
وتتطلع غانم، المتدربة في نادي دبي لأصحاب الهمم، إلى تقديم أداء مميز في جائزة دبي الكبرى 2025 التي ستُقام على أرضها، وتعد فرصة هامة لها لإظهار مهاراتها أمام جمهورها المحلي.
وقالت المقيمة في دبي والتي ستتنافس في مسابقة دفع الجلة للسيدات فئة F33: "أريد أن أصبح واحدة من الأفضل في آسيا".
"أنا متحمسة للغاية للمشاركة في بطولة فزاع لألعاب القوى للمرة الثانية. أتمنى أن أتمكن من تحقيق أفضل أداء شخصي لي في المسابقة هذه المرة."
وتأمل غانم، التي تستخدم الكرسي المتحرك منذ أن كانت طفلة، أن تساهم ميدالياتها في تغيير عقلية الأشخاص الذين يعتقدون أن النساء لا يمارسن رياضات مثل دفع الجلة.
"عندما بدأت ممارسة رياضة دفع الجلة في عام 2020، شكك الكثير من خارج عائلتي في رياضتي - قائلين "هذه الرياضة ليست مخصصة للنساء ولكن يمارسها الرجال فقط".
وقالت غانم التي كانت أول مشاركة لها في نادي خورفكان: "أريد الفوز بالميداليات في المسابقات الدولية لإنهاء كل الشكوك وتغيير النظرة السائدة".
بعد أن بدأت ممارسة السباحة في سن مبكرة، تتمتع الفتاة البالغة من العمر 21 عاماً بذراعين قويين تعتبرهما مصدر قوتها في رياضتها الحالية. تقول: "لقد مارست السباحة بشكل مكثف في سن المراهقة، وكان ذلك السبب الذي دفع مدربي إلى اقتراح ممارسة رياضة دفع الجلة. أنا الآن أستمتع بممارسة هذه الرياضة في ألعاب القوى لأصحاب الهمم ".
"آمل أن أتمكن من جعل عائلتي فخورة بي يوماً ما."
إنها معجبة بأسطورة السباحة الأمريكية "مايكل فيلبس".
وقالت اللاعبة الواعدة التي تهدف إلى دراسة العلوم السياسية كمادة رئيسية في الجامعة: "لقد شاهدته يتنافس على شاشة التلفزيون عندما كنت صغيرة وهو يلهمني حقاً".
في النسخة السادسة عشرة من جائزة فزاع الكبرى لألعاب القوى لأصحاب الهمم - دبي 2025، ستكون غانم جزءاً من فريق الإمارات المضيف المكون من 64 عضواً، والذين يسعون لتحقيق نتائج متميزة وترك بصمة قوية في هذه البطولة.
وسوف تتنافس إلى جانب زميلتها في الفريق سارة الجنيبي، الحائزة على الميدالية البرونزية في ريو 2016 في منافسات دفع الجلة للسيدات فئة F33.
بمشاركة نحو 400 رياضي من أصحاب الهمم من 52 دولة، انطلقت منافسات جائزة دبي الكبرى 2025، التي تستمر أربعة أيام، يوم الاثنين 10 فبراير، على ملاعب نادي دبي لأصحاب الهمم التي تم تجديدها حديثاً.