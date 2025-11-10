روري ماكلروي يعبّر عن إعجابه برؤية دبي

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بنجم الجولف الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الفائز ثلاث مرات ببطولة جولة دي بي وورلد، الحدث الختامي لموسم "السباق إلى دبي"، وجزء من سلسلة رولكس المرموقة.
خلال اللقاء، هنّأ سمو الشيخ حمدان ماكلروي على إنجازاته المتميزة، بما في ذلك تصدره تصنيفات “سباق دبي” ست مرات في الأعوام 2012، 2014، 2015، 2022، 2023 و2024، متمنياً له المزيد من النجاح في البطولة المقبلة المقررة في دبي خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر.
من جانبه، شكر ماكلروي سمو الشيخ حمدان على تشجيعه، معرباً عن أمله في تحقيق لقبه السابع، كما أشاد بدبي ودولة الإمارات لاستضافتهما بطولات كبرى تجذب نخبة لاعبي الجولف في العالم.
وعقب اللقاء، الذي حضره معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أعرب ماكلروي، بطل بطولة الماسترز لعام 2025، عن إعجابه برؤية دبي لتصبح واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وصحة من خلال تحدي دبي للياقة (DFC).
وقال ماكلروي: "لطالما كان لدبي مكانة خاصة في مسيرتي المهنية وحياتي، فقد فزت بأول لقب احترافي لي هنا في بطولة دبي ديزرت كلاسيك عام 2009، وحققت في دبي انتصارات أكثر من أي مدينة أخرى في العالم، كما عشت فيها لعدة سنوات. كانت شركة جميرا إحدى أوائل شركائي التجاريين، لذا يمكن القول إن دبي كانت جزءاً من رحلتي منذ بدايتها."
وأضاف: "إن الرؤية وراء تحدي دبي للياقة ملهمة حقاً. التزام سمو الشيخ حمدان بجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم يجسد القيادة المستقبلية التي تجعل هذه المدينة مميزة للغاية."
بعد نحو 20 عاماً من المنافسة في دبي، يعود ماكلروي هذا الأسبوع للمشاركة الرابعة عشرة في بطولة الجولة العالمية الختامية (DP World Tour Championship)، بعد أن شهد بنفسه التحول المذهل للمدينة إلى عاصمة عالمية للرياضة والصحة.
وقد منحت علاقته مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فهماً فريداً للرؤية التي تقود هذا التحول.
وقال ماكلروي، الفائز أربع مرات ببطولة دبي ديزرت كلاسيك وثلاث مرات ببطولة الجولة الختامية: "ما أحبه في تحدي دبي للياقة أنه لا يقتصر على الرياضيين المحترفين، بل يهدف إلى إلهام الجميع، من جميع الأعمار ومستويات اللياقة، لممارسة النشاط وتحسين صحتهم."
كما أشار ماكلروي إلى الدور المهم الذي تلعبه رياضة الجولف في نسخة هذا العام من تحدي دبي للياقة. وأوضح أن الجولف يعد النشاط المثالي لمن يسعون للحفاظ على نشاطهم البدني، إذ يجمع بين الحركة الجسدية والتحدي الذهني، ويُمارس في الهواء الطلق، ويمكن الاستمتاع به في أي عمر أو مستوى لياقة.
ويتوجه ماكلروي، الفائز بالألقاب الأربعة الكبرى (غران سلام)، إلى بطولة الجولة العالمية الختامية (DP World Tour Championship) — وهي واحدة من أبرز الفعاليات الدولية التي تُقام ضمن تحدي دبي للياقة 2025 — وهو يتصدر تصنيفات “السباق إلى دبي”، ساعياً لتأمين اللقب لموسم سابع.
ووصل ماكلروي إلى دبي عقب فوزه التاريخي ببطولة الماسترز في نادي أوغوستا الوطني في وقت سابق من هذا العام، ليصبح أول لاعب أوروبي يحقق بطولات الجولف الأربع الكبرى.