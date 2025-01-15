"روري ماكلروي" يتصدر التوقعات في "هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025"

من الحقائق التي لا يعرفها قراء صحيفة خليج تايمز أنني شاركت في أول بطولة كلاسيكية في عام 1989، والتي فاز فيها "مارك جيمس". ومنذ ذلك الحين، حضرت معظم السنوات بصفتي مدرباً، ومن المذهل أن نرى كيف تطور نادي الجولف ومدينة دبي على مر السنين.