"روري ماكلروي" يتصدر التوقعات في "هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025"
هذا الأسبوع، نتواجد في دبي لحضور أول بطولة في عام 2025 بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" التي تبلغ جوائزها 9 ملايين دولار، وهي إحدى بطولات سلسلة رولكس ضمن جولة دي بي وورلد تور وسباق 2024-25 إلى دبي. ستقام البطولة على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف من الخميس 16 إلى الأحد 19 يناير 2025.
من الحقائق التي لا يعرفها قراء صحيفة خليج تايمز أنني شاركت في أول بطولة كلاسيكية في عام 1989، والتي فاز فيها "مارك جيمس". ومنذ ذلك الحين، حضرت معظم السنوات بصفتي مدرباً، ومن المذهل أن نرى كيف تطور نادي الجولف ومدينة دبي على مر السنين.
وعندما لعبت هنا لأول مرة، كان بإمكانك رؤية البحر من ملعب الجولف، وكان الطريق المؤدي إلى النادي عبارة عن طريق مزدوج. أتذكر عندما كان المنظر من ملعب الجولف عبارة عن كثبان رملية فقط.
لا أستطيع أن أتخيل مدينة أخرى في العالم تطورت إلى هذا الحد في غضون 36 عاماً فقط كما حدث مع دبي. وعندما أفكر بصوت عالٍ، أتساءل عما ستحمله السنوات القليلة القادمة لدبي وصناعة الجولف هنا والإمارات العربية المتحدة ككل.
أنا متحمس لأكاديمية بيتر كاون الجديدة هنا في نادي الإمارات للجولف. إنها منشأة رائعة تتمتع بأجواء دافئة وودية، وسوف تعمل على رفع مستوى برامج التدريس في النادي. لدينا قاعات تدريس داخلية، ومناطق ضرب خارجية، ومختبر تدريب كل ذلك يعرض أفضل التقنيات المتاحة في جميع أنحاء العالم.
لدي أربعة لاعبين في الملعب هذا الأسبوع: جرانت فورست (اسكتلندا)، وبادريج هارينجتون (أيرلندا)، وجيدو ميجليوزي (إيطاليا)، وتوم بيترز (بلجيكا). هذا أقل مما اعتدت عليه، فقد كان لدي 17 لاعباً لأعتني بهم.
مع تزايد انقسام اللعبة الآن، ومع تنافس اللاعبين في جولات مختلفة حول العالم، وخاصة "ليف جولف"، أبدو أكثر انشغالاً من أي وقت مضى، حتى عندما كان ينبغي لي أن أسترخي.
"سأتوجه إلى المملكة العربية السعودية خلال بضعة أسابيع لحضور بطولة ليف جولف الرياض التي تقام على ملعب نادي الرياض للجولف. وستكون هذه زيارتي الأولى إلى المملكة العربية السعودية.
أما عن توقعي للفائز هذا الأسبوع، فسأقول ببساطة اللاعب الذي يسجل أدنى نتيجة. ولكن على نحو جدي، روري ماكلروي (من أيرلندا الشمالية) يمتلك سجلاً مذهلاً في نادي الإمارات للجولف وهو بلا شك اللاعب الذي يجب التغلب عليه.
أنا مندهش لأن جون راهم (أسبانيا) لم يلعب أبداً في نادي الإمارات للغولف.
إنه أسبوع خاص في نادي الإمارات للجولف حيث تقام بطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف وهي بطولة يجب على جميع عشاق الجولف مشاهدتها. أنصح الجميع بحضور البطولة إذا كانوا في دبي أو الإمارات العربية المتحدة أو مشاهدتها على شاشة التلفزيون.
حظاً سعيداً لجميع اللاعبين – وخاصة لاعبي الأربعة!
في سن الرابعة والسبعين، يُنظر إلى كاون على نطاق واسع باعتباره المدرب الرائد في العالم في رياضة الجولف، حيث يتمتع بأكبر عدد من الانتصارات في البطولات الاحترافية التي حققها لاعبوه. وهو يدير أكاديميات بيتر كاون في منتجع دبي كريك للجولف ونادي الإمارات للجولف، ويقع مقره الرئيسي في ملعب روثرهام لتعليم قيادة السيارات في إنجلترا.