رود خوليت يجلب مجموعة جولف "إيه سي ميلان" إلى دبي

أطلقت هذا الصيف، تجمع مجموعة جولف إيه سي ميلان الفاخرة بين الأناقة الميلانية والأداء الرياضي الأنيق. تعكس المجموعة أيضًا سمعة ميلان كمركز عالمي للتصميم، حيث يؤثر الرياضة والأناقة والثقافة على بعضها البعض منذ فترة طويلة، مما يجعل أسلوب إيه سي ميلان وهوية العلامة التجارية معروفة على الفور بما يتجاوز كرة القدم.