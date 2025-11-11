رود خوليت يجلب مجموعة جولف "إيه سي ميلان" إلى دبي

رمز الثقافة في إيه سي ميلان "رود خوليت" يعود إلى دبي لبرنامج يستمر ثلاثة أيام يعرض مجموعة جولف إيه سي ميلان، مما يمثل أول عرض رئيسي للمجموعة في الشرق الأوسط.
أطلقت هذا الصيف، تجمع مجموعة جولف إيه سي ميلان الفاخرة بين الأناقة الميلانية والأداء الرياضي الأنيق. تعكس المجموعة أيضًا سمعة ميلان كمركز عالمي للتصميم، حيث يؤثر الرياضة والأناقة والثقافة على بعضها البعض منذ فترة طويلة، مما يجعل أسلوب إيه سي ميلان وهوية العلامة التجارية معروفة على الفور بما يتجاوز كرة القدم.
خلال إقامته في دبي، حضر خوليت، أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ إيه سي ميلان والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين، غداء إعلامياً في "إيليا، سيرو وان زعبيل"، حيث تم تقديم المجموعة للصحافة الإقليمية.
كما زار أسطورة كرة القدم الهولندية عقارات جميرا للجولف قبل بطولة جولة دي بي وورلد النهائية للموسم. مرتديًا ملابس مجموعة جولف إيه سي ميلان العصرية، لعب خوليت في بطولة رولكس برو-آم صباح الثلاثاء، على ملعب الأرض.
الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية سيشارك أيضًا في تحدي اللعبة القصيرة في قرية بطولة دي بي وورلد يوم الأربعاء بجانب المؤثر الأمريكي الشهير في الجولف برادفورد ويلسون، كجزء من مبادرة تحدي دبي للياقة 30x30.
مجموعة جولف إيه سي ميلان هي الأولى التي تصدر تحت منصة كلوب هاوس، المنصة الإبداعية الجديدة لإيه سي ميلان حيث تلتقي كرة القدم بالثقافة عبر الأزياء والتصميم والموسيقى والفنون.
تمثل كلوب هاوس حقبة جديدة في سرد قصص إيه سي ميلان، حيث تربط هوية الروسونيري بإبداع المشجعين وصناع الثقافة حول العالم وتفتح مساحات جديدة حيث يستمر تراث النادي وأسلوبه المعاصر في التطور.
قال خوليت: “لطالما كانت ميلان رمزًا للأناقة والابتكار، وتشعر بنفس الروح في هذه المجموعة”.
“الجولف اليوم هو ثقافة بقدر ما هو رياضة. دبي هي المكان المثالي لإظهار كيف يربط إيه سي ميلان بين الاثنين - مدينة تفهم الأداء، ونمط الحياة، والأسلوب العالمي. أتطلع للعودة هنا ومشاركة قصة إيه سي ميلان مع جماهيرنا في المنطقة.”
فاليريو روكيتي، مدير الترخيص والتجزئة والتجارة الإلكترونية في إيه سي ميلان، سعيد بجلب مجموعة الجولف إلى دبي.
“هذه المجموعة هي تعبير طبيعي عن هويتنا كنادٍ،” قال روكيتي. “إيه سي ميلان كان دائمًا مؤسسة رياضية، ولكنه كان أيضًا مؤسسة ثقافية - متأثرة بميلانو، إحدى عواصم الموضة والتصميم الرائدة في العالم.
“نحن فخورون بجلب هذه المجموعة إلى دبي مع رود، الذي يستمر إرثه في إلهام مجتمعنا العالمي. الشرق الأوسط هو منطقة رئيسية بالنسبة لنا، ونحن نعزز وجودنا هنا بطريقة أصيلة، فاخرة، ومبنية للمستقبل.”
روابط إيه سي ميلان مع الشرق الأوسط عميقة، تعززت من خلال شراكات رئيسية مثل طيران الإمارات - واحدة من أطول وأنجح التعاونات في كرة القدم - وإنشاء كازا ميلان دبي في عام 2023، المركز الإقليمي للنادي المخصص لربط الروسونيري مع قاعدة جماهيره المتنامية في المنطقة.
