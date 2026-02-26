"روبليف" يفوز بمعركة الأبطال السابقين ليبلغ ربع نهائي دبي

فاز أندريه روبليف بمعركة الأبطال السابقين حيث تغلب النجم الروسي على الفرنسي أوجو أومبيرت بنتيجة 6-4 و 6-7 (5/7) و 6-3 ليصعد إلى ربع نهائي بطولة دبي للتنس الحرة يوم الأربعاء.
تغلب روبليف، بطل عام 2022، على تحدٍ قوي من الفائز ببطولة دبي 2024 ليواصل مسيرته الجيدة، بعد أن وصل إلى نصف نهائي بطولة قطر المفتوحة الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، تغلب المصنف الأول فيليكس أوجيه-ألياسيم من كندا على بداية سيئة ليهزم الفرنسي المتأهل جيوفاني مبشي بمجموعتين نظيفتين 6-4، 6-4.
على الرغم من تأخره 1-4 في المجموعة الأولى، عاد أوجيه-ألياسيم بقوة ضد الفرنسي صاحب الإرسال القوي ليبلغ ربع النهائي.
في دور الثمانية، سيواجه أوجيه-ألياسيم التشيكي جيري ليهيتشكا الذي تغلب على بابلو كارينيو بوستا من إسبانيا بنتيجة 7-6 (8/6) و 6-4.
لكن المصنف الثاني ألكسندر بوبليك من كازاخستان خسر بنتيجة 6-3 و 7-6 (7/4) أمام تالون غريكسبور من هولندا.
مكافأة غريكسبور هي مواجهة في ربع النهائي مع المصنف السادس ياكوب مينشيك من جمهورية التشيك.
هزم النجم التشيكي الصاعد البالغ من العمر 20 عامًا أليكسي بوبيرين من أستراليا بنتيجة 6-3 و 6-2.
في المباراة الأخيرة من الليل، أُقصي المصنف الرابع البريطاني جاك دريبر على يد آرثر ريندركنيش من فرنسا.
فاز الفرنسي بمعركة مثيرة من ثلاث مجموعات بنتيجة 7-5 و 6-7 (4/7) و 6-4 ليحدد مواجهة في ربع النهائي مع روبليف.