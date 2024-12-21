رياضة
رحيل بطل المصارعة الحرة "ري ميستيريو الأب"
لم يكن مشهوراً في المكسيك فحسب بل في جميع أنحاء العالم بعد أن أظهر موهبته في أحداث رياضية كبرى
توفي بطل المصارعة الحرة المكسيكية "ري ميستيريو" الأب عن عمر يناهز 66 عاما.
وتوفي عم الملاكم الأسطوري الذي يحمل الاسم نفسه، "ري ميستيريو جونيور"، في 20 ديسمبر/كانون الأول، بحسب تقارير إعلامية متعددة.
وحاز المصارع على العديد من الأوسمة وفاز بألقاب البطولة مع رابطة المصارعة العالمية و Lucha Libre AAA Worldwide.
وجاء في منشور على موقع Lucha Libre AAA Worldwide، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه نظير WWE للمكسيك، "نحن نأسف على الوفاة الحساسة لميغيل أنخيل لوبيز دياس، المعروف باسم راي ميستيريو الأب".
وأضافت المنظمة "نقدم خالص تعازينا لأحبائه ونرفع صلواتنا إلى السماء من أجل راحته الأبدية".
لم يكن ميستيريو الأب مشهورًا في المكسيك فحسب، بل اكتسب شهرة عالمية أيضًا بعد أن أظهر موهبته في أحداث كبرى مثل Starrcade التابع لـ Championship Wrestling في عام 1990.