رحيل بطل المصارعة الحرة "ري ميستيريو الأب"

وجاء في منشور على موقع Lucha Libre AAA Worldwide، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه نظير WWE للمكسيك، "نحن نأسف على الوفاة الحساسة لميغيل أنخيل لوبيز دياس، المعروف باسم راي ميستيريو الأب".