رحيل الشيخ محمد عبيد آل مكتوم.. وداعاً لـ "فارس النبل" وصانع الأمجاد في عالم الخيول

وقد تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مراسم الجنازة في مسجد زعبيل الكبير يوم الأربعاء. وانضم إليه كبار أعضاء عائلة آل مكتوم، بمن فيهم إخوته سمو الشيخ مكتوم بن محمد، النائب الأول لحاكم دبي؛ وسمو الشيخ أحمد بن محمد، النائب الثاني لحاكم دبي؛ وسمو الشيخ منصور بن محمد، رئيس مجلس دبي الرياضي. وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشيخ محمد بن عبيد، مع التضرع إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وحضر المراسم كبار المسؤولين وأعضاء مجتمع السباقات الذين احتشدوا لتقديم واجب العزاء في واحد من أكثر الشخصيات تأثيراً واستدامة في هذه الرياضة.