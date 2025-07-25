رحيل أسطورة: "هالك هوجان" يودّع محبيه ويبقى أيقونة خالدة في قلوب الأجيال

بالنسبة لأولئك الذين نشأوا في الثمانينات والتسعينات - قبل فترة طويلة من ظهور UFC - كانت منظمة WWF (الاتحاد العالمي للمصارعة) هي الشغل الشاغل للأطفال.

كانت مشاهدة هؤلاء الرجال العضليين، بملابسهم الملونة، وهم يتصارعون في الحلبة، على رأس قائمة الترفيه بعد المدرسة. وكان جمع بطاقات WWF الشهيرة التي تضم مصارعين مختلفين أمراً لا بد منه - فقط لتتباهى بها أمام أصدقائك. وقد تحولت WWF الآن إلى (WWE - المصارعة العالمية الترفيهية).

وبالنسبة لأولئك الأطفال الذين نشأوا في ذلك الوقت، جاءت صدمة عندما تسربت أخبار وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان يوم الخميس.

توفي نجم قاعة مشاهير WWE، الذي واجه أمثال "أندرتيكر"، "ستون كولد ستيف أوستن"، "ذا روك"، "أوين هارت"، وغيرهم الكثير خلال ذروة مسيرته، في منزله بفلوريدا عن عمر يناهز 71 عاماً بعد سكتة قلبية.1

اشتهر هالك، الذي دخل أيضاً عالم هوليوود - حيث شارك سيلفستر ستالون في فيلم "روكي 3" - بكلماته الأيقونية في الحلبة وحركته المميزة بتمزيق القميص.

ومع انتشار أنباء وفاته، أشاد كبار الشخصيات بالرجل.

"صديق عظيم"

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأسطورة المصارعة الراحل، الذي كان قد دعم عودته إلى البيت الأبيض، ووصفه بأنه "صديق عظيم" و"مؤيد متحمس لحركة MAGA (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) بكل الطرق".2

قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد ألقى خطاباً كهربائياً تماماً في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، كان من أبرز فعاليات الأسبوع بأكمله. لقد استمتع به المعجبون من جميع أنحاء العالم، وكان تأثيره الثقافي هائلاً."

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن هوجان كان "أيقونة أمريكية عظيمة".

"كان هالك هوجان أيقونة أمريكية عظيمة. أحد أوائل الأشخاص الذين أعجبت بهم حقاً عندما كنت طفلاً. في المرة الأخيرة التي رأيته فيها، وعدنا أن نشرب الجعة معاً في المرة القادمة التي نرى فيها بعضنا البعض. المرة القادمة يجب أن تكون في مكان آخر يا صديقي! ارقد بسلام،" كتب فانس في منشور على منصة X.

في عام 2024، ظهر هوجان في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لدعم ترشح ترامب للرئاسة.

وقال دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، في منشور على منصة X: "رحم الله أسطورة. هالك هوجان."

وقال الإعلامي بيرس مورجان إن هوجان كان رجلاً "أكثر لطفاً بكثير" في الواقع.

"رحم الله هالك هوجان - المصارع الأكثر شهرة في التاريخ، شخصية رائعة، وشخصياً، رجل ألطف وأكثر سحراً وذكاءً بكثير مما كان عليه في شخصيته الغاضبة في الحلبة (وفي فيلم روكي!). خبر محزن،" نشر مورجان على منصة X.

وقالت الجمهورية آنا بولينا لينا إن "أسطورة هالكامانيا ستستمر للأبد."

"رحم الله العظيم هالك هوجان، الذي عاش هنا في دائرتنا 13 (فلوريدا). كان لي الشرف أن أكون ممثلتك. رحل، لكن أسطورة هالكامانيا ستستمر للأبد،" كتبت آنا على منصة X.

(مع مدخلات من وكالة الأنباء الفرنسية)