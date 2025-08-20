رالي وتكنولوجيا وسلامة: بن سليم يناقش مستقبل رياضة السيارات مع رئيس باراغواي

من المقرر أن يلتقي محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، مع الرئيس الباراغواياني سانتياغو بينيا لمناقشة قضايا رياضة السيارات والتنقل العالمية خلال مؤتمر FIA السنوي الأمريكي الذي يعقد الأسبوع المقبل في أسونسيون.
ويجمع المؤتمر، الذي سيفتتحه الرئيس بينيا رسميًا يوم الاثنين 25 أغسطس، قادة التنقل ورياضة السيارات من مختلف أنحاء الأمريكتين لمراجعة المبادرات الرئيسية في مجال السلامة على الطرق، والتنقل المستدام، والنمو الرياضي الإقليمي، والابتكار في النقل.
ويستضيف الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام نادي تورينج إي أوتوموفيل باراغواي (TACPy)، وسيشكل أيضًا المسرح للحظة تاريخية في رياضة السيارات في باراغواي مع ظهور البلاد لأول مرة في تقويم بطولة العالم للراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، مع إقامة رالي باراجواي WRC في منطقة إيتابوا من 28 إلى 31 أغسطس.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بن سليم، قبيل زيارته إلى باراجواي : "يسعدني الانضمام إلى أعضائنا وشركائنا في أسونسيون لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات الأمريكي 2025، وأتطلع إلى لقاء الرئيس بينيا لمناقشة جهودنا المشتركة لتعزيز المشاركة العالمية في رياضة السيارات والتنقل الآمن والميسر.
"يشكل هذا التجمع فرصة حيوية لتعزيز التعاون بين الأمريكتين، وتبادل الخبرات في مجال التنقل ورياضة السيارات، وتعزيز أولوياتنا المشتركة في السلامة والاستدامة والابتكار.
"إن استضافة المؤتمر بالتزامن مع ظهور باراجواي لأول مرة في جدول بطولة العالم للراليات يجعل هذه لحظة تاريخية حقًا للبلاد والمنطقة بينما نواصل تطوير رياضة السيارات العالمية، وإلهام جماهيرنا في جميع أنحاء العالم، والترحيب بجماهير جديدة في مجتمع الراليات."
موضوع مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات الأمريكي لهذا العام هو " التنقل الآمن ورياضة السيارات في الأمريكتين" ويتناول البرنامج أربعة مجالات رئيسية: السلامة على الطرق وتعليم المرور، والابتكار والتقنيات الجديدة في مجال التنقل، ونمو رياضة السيارات العالمية، ودور أندية السيارات في التحول الاجتماعي.
يتضمن الحدث سلسلة من الجلسات المصممة لتزويد الأندية الأعضاء باستراتيجيات ورؤى جديدة حول اتجاهات التنقل والرياضة المتطورة، وسيكون الحدث فرصة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات عبر مواضيع مثل تقديم الخدمات والمسؤولية المستدامة والابتكار الذي يركز على المستهلك.
يشكل هيكل نادي العضوية في الاتحاد الدولي للسيارات، الهيئة الحاكمة العالمية لرياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، العمود الفقري لحوكمة الاتحاد وعملياته.