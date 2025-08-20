رالي وتكنولوجيا وسلامة: بن سليم يناقش مستقبل رياضة السيارات مع رئيس باراغواي

ويجمع المؤتمر، الذي سيفتتحه الرئيس بينيا رسميًا يوم الاثنين 25 أغسطس، قادة التنقل ورياضة السيارات من مختلف أنحاء الأمريكتين لمراجعة المبادرات الرئيسية في مجال السلامة على الطرق، والتنقل المستدام، والنمو الرياضي الإقليمي، والابتكار في النقل.